這區捷運將完工、價格最低2字頭 房仲：對首購族友善

新北市地政局今天公布109年第1季住宅價格指數，其中樹三鶯地區最高有7%漲幅，新成屋部分北大特區比去年同期上漲快4%，房仲分析，隨著捷運三鶯線與三鶯大橋等重要交通建設完工，也帶動樹三鶯地區房價上漲，且跟台北中古屋相比，三鶯地區的房價相對友善且吸引首購族。

地政局表示，樹三鶯地區表現與去年同期相較，仍然有3%至7%的漲幅；新成屋部分，本季指數為113.99，較上季上漲1.05%，與去年同期相較上漲3.88%，並達實價登錄以來高點，北大特區與樹三鶯地區的走勢相近，顯現區域價格有所支撐。

屋比房屋總監陳傑鳴分析，具有捷運建設的物件都會吸引買家入場購屋，捷運三峽鶯歌線、三鶯大橋改建預計在2023年完工，加上北大特區生活機能成熟，在三鶯線末端站則是靠近鶯歌鳳鳴重劃區，除了是目前最熱的地區，也是吸引首購族進場的主要區域。

陳傑鳴表示，捷運三鶯線完工後會銜接板南線，捷運系統的便捷，會吸引一些在台北市有購屋需求的上班族，往返兩地的交通時間變短、便利性提高，加上鶯歌鳳鳴重劃區的房價落在1坪20幾萬，樹林三峽1坪30至40幾萬，跟台北中古屋1坪要價60至70萬相比，如果是希望有足夠空間，又想要房價較便宜的首購族來說，相對友善且有吸引力。

台灣從4月之後疫情零確診，陳鳴傑表示，5至6月的買盤非常熱，即使接近鬼月的到來，民眾的購屋信心逐漸增強，交易意願變高，靠近捷運系統的物件都非常看好，如三鶯線、機場捷運等等。