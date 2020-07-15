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TOYOTA AURIS因應全球車名統一 更名為COROLLA Sport

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
TOYOTA AURIS因應全球車名統一政策，正式更名為COROLLA Sport。業者提供
TOYOTA AURIS因應全球車名統一政策，正式更名為COROLLA Sport。業者提供

2020年7月TOYOTA AURIS因應全球車名統一政策，正式更名為COROLLA Sport。車頭並改搭載日規COROLLA Sport專屬廠徽，讓人一眼就看出其日本生產的純正血統。

TOYOTA AURIS自2018年在台上市，以動感強悍的外觀造型與TNGA底盤的配置及充沛的動力表現，獲得追求駕馭樂趣並獨具品味的車主喜愛。上市以來截至2020年6月底累積銷售超過7,000台，為台灣進口掀背車銷售冠軍。

此次改款後，TOYOTA COROLLA Sport在外觀造型上，採取兼具動感與科技的設計，呈現出極具個性的前衛造型。後視在視覺上延續與車頭設計的一貫性，自車側與車頂匯集至廠徽的立體線條，刻畫出立體車身線條；科技感十足的LED光條式尾燈組以及兩側葉子板的厚實設計，結合後保桿下方黑塗設計，穩重中強調車身運動感。

TOYOTA

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