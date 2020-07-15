林榮錦：台灣生醫新策略 應前瞻布局未來的未來

經濟日報今（15）日舉辦「後疫情時代 生醫新策略」論壇，邀請產官學研各領域專家，共同探討疫情後台灣生醫產業的投資發展策略，主題包含生技戰略、ICT與生醫結合、疫苗發展、生醫布局、生醫產業投資鏈，及併購趨勢六大主軸。

晟德集團董事長林榮錦主講「台灣生技投資環境大解析」。林榮錦表示，全球生技版圖在改變，細胞治療、抗體藥、大分子（蛋白質）藥，未來五年將迎來大時代，國際大廠都在搶地盤，台灣生技產業經營者、投資者都應該前瞻布局「未來的未來」。

林榮錦指出，台灣生技產業的機會有三：分別是中美貿易戰，揪團打群架、健康/保險經濟學抬頭和重視醫療、藥品的性價比。

林榮錦強調，生物科技尤其是藥，要與在地化資源結合，沒有在地化資源就沒有機會，善用全球資源 Time to Market（從開發到上市的時程）和Time to Peak Sales（從上市到熱銷的時程），以上兩點是生技產品最重要成功關鍵，前者決定是否能成為黃金療法及標竿，後者決定是否能在競爭中獲得優勢。上市第一個很有價值，第二個呢？因此，作到最高、最短時間達到最高營業額是必要的，任何違反這兩個商業模式 我個人不太相信會成功。

其次，則是健康/保險經濟學抬頭。由於法規、市場不斷變化，尤其「健康經濟學」及保險經濟學抬頭之際，過去的成功難以保證未來的成功，因此必須「聚焦、聚焦再聚焦」；還有，重視醫療、藥品的性價比。他舉例說到，在美國送醫院再出院，至少要六千塊美金，但在台灣有健保，大概只需要六千塊。

其他還包括區域化帶來的商業新契機，30年後，小分子要和抗體藥還會是主流嗎？林榮錦認為，還會存在，但不是主流。因為細胞和基因療法將會成為未來的主流。

未來全球生技市場全面走向兩極化，具有高度Unmet Medical Needs (First-in- class)的創新醫藥及下下一代創新性療法，才有機會授權給國際公司，其餘第二和第三梯隊的產品，則會快速進入快速競爭的紅海市場，研發投資回收困難。

林榮錦表示，不管未來全球生技市場走向如何，記得你要把公司帶到哪裡去？即使近來熱錢湧入生技產業，資金活水注入生技產業，但然後呢？資本市場總有高低，高起時就要借東風，儲備能量，同時要記住到底自己要的是什麼，莫忘初衷，忘記企業定位。

「我的夢想是要成為生物業波克夏！」林榮錦說道。晟德集團在2018~2025年的選擇2018年是一個分水嶺，晟德在2018年以前已轉型為生技工業銀行，擁有多家轉投資IPO企業，策略成長以生技工業銀行為主。2018年以後，分為有機成長和和策略成長。其中，有機成長包括2025年前透過再定位， M&A、出售，打造7~8個市值可達300億的企業。

林榮錦強調，投資綜效除了策略面，也必須考慮到營運面。其中在晟德轉投資事業中，集團總持股市值超過367億元，且具流通性。未來若晟德要新增投資，就準備把該企業打造成十億美金市值公司，或擁有下下一代的創新技術。

林榮錦以國光生技舉例來說，去年2月國光生董事長詹啟賢邀請他成為國光股東，他認為國光生相當有潛力，希望可以取得更多股權，拿下10.28%股權，並成為國發基金外第二大股東。

林榮錦表示，當時評估投資國光生時，主要看重國光生擁有疫苗生產的完整技術平台，過去十年開展的自有產品業務與國際代工服務進入商業化量產階段。國光歷年來投入60億元，建立國際化與規模化核心資產，目前是亞洲唯一獲歐盟及美國FDA GMP認證的流感疫苗制造公司。

他說明，國光目前正在開發新冠肺炎疫苗，估計量產規模可達8,000萬劑規模，若將東南亞等海外市場納入，這個產能規模是足夠的，而近期已有東南亞多個國家正尋求與國光生技進行新冠肺炎的臨床試驗合作，顯現國光後續的價值相當可期。

林榮錦細數旗下各轉投資公司的階段成果，並表示，晟德是產業創投，不是財務創投，未來會持續併購，並強化現有轉投資，期待在2025年打造7至8家市值超過新台幣300億的獨角獸公司。