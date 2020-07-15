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新北板橋轉運站8月完工 共構板橋站Q3招商25億

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

為提供民眾搭乘捷運環狀線板橋站與板橋客運均有更優質的候車環境，新北市板橋客運站與捷運環狀線規劃共構為「新北板橋轉運站」。原客運站自5月13日起進行拆除作業，今（15）日已順利完成，全新的「新北板橋轉運站」預計8月完工，設備全數汰換，提升運輸服務品質。

負責新北板橋轉運站體施工的北市捷運局一工處表示，原位於板橋區縣民大道、新站路交叉路口的板橋客運站，為與捷運環狀線板橋站共構之新北板橋轉運站完工前所施作之臨時站體，啟用迄今已七年。

配合板橋站共構之新北板橋轉運站施工需求，自5月12日起遷移至捷運環狀線板橋站北側（新站路與站前路口）臨時站址。原板橋客運站自5月13日起進行拆除，今日已順利完成。完工後的新北板橋轉運站將交由新北市交通局委託之營運商接管進駐。

北市捷運局一工處說明，捷運環狀線板橋站站體一側將與匯集22條中長程客運路線的轉運站共構，整合在同一大樓內，一樓為轉運站月台，二樓提供往來旅客休息與購物，捷運車站位於三樓，各樓層皆有電梯及電扶梯相聯通。

另外，新北市捷運局表示，環狀線板橋站最快會在第3季、最慢今年底前會公告徵求投資人，投資金額預估為25億，如順利與投資人簽約，預計可於2021年開工；開發完成後，預估可挹注捷運建設之自償性經費約7.4億元。

板橋站位於新站路及縣民大道交叉口北側，為新板特區交通樞紐並輔以四鐵共構，極具開發效益，後續本站土地開發大樓將與捷運站及中長程轉運站共構，可規劃作為商場及辦公空間等多元使用，未來預計興建地上16層、地下7層，總樓地板面積約11,300坪之開發大樓。

捷運環狀線 客運

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