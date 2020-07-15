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何俊輝：建構生醫產業投資生態鏈系統 引資金正確布局

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

中華開發資本大健康事業群總負責人暨生醫創投董事長何俊輝指出，疫情之前，生醫產業面臨募資不易、研發能量停滯的狀況。面對後疫情時代，建構生醫產業投資生態鏈系統，將可協助台灣生醫產業與投資人正確高效的媒合，引導不同風險需求的資金投入生醫產業。

何俊輝今（15）日出席經濟日報主辦「生技產業論壇：後疫情時代生醫新策略」，進行專題演講。會中以中華開發超過60年的投資經驗分析，從早期配合政府的政策投資，加上助人興業、共創共榮，再到現在全球化下的新經濟時代，最重要的就是如何建構兩岸生醫產業投資生態體系，同時協助國內製造業「接軌國際」。

著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，中華開發積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」；並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。

中華開發希望連結國際資金，同時協助國內其他的生醫團隊進一步善用「國際基金專業募資機構」，以縮短資金募集時間並引入國際資金，完整連結國內的生醫產業發展動能和國際資金。

中華開發資本著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」；並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。

同時，積極引進台灣及全球生醫業者的尖端生醫技術產品，共同拓展華人醫療市場；協助華人醫療產業創新整合，最終將生醫成果輸出全球市場。

面對當前台灣市場資金充沛，但因生醫產業專業門檻較高，部份生醫公司資訊透明度有限，創投公司的生醫管理團隊不容易組建、人才不容易培養，使一般公司負責投資或者基金管理機構需要多個面向整合與認知，才得以切入生醫產業。

整體而言，何俊輝認為，生醫投資個案風險不低，專業法人時代已來臨，透過專業的生醫創投中長期與分散投資，可降低投資風險，提高成功率。

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