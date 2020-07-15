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安心旅遊+三倍券玩麗寶 一家四口最高省萬元

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
振興三倍券今（15）日正式上路，麗寶樂園全渡假區皆適用，更推出許多優惠搶客。　圖／麗寶樂園提供
振興三倍券今（15）日正式上路，麗寶樂園全渡假區皆適用，更推出許多優惠搶客。　圖／麗寶樂園提供

政府安心旅遊補助開跑，19歲以下免費玩樂園，暑假首日麗寶樂園湧進大量遊客，整個上午排隊人潮不斷，業者預估樂園人潮較暑假前成長超過一倍；振興三倍券今（15）日正式上路，麗寶樂園全渡假區皆適用，更推出許多優惠搶客，一家四口、三天兩夜玩渡假區，用三倍券與安心旅遊住宿及樂園補助，搭配業者加碼好康，最高可省下萬元，水陸雙樂園也開放夜間營運至晚上八點，讓你從早玩到晚、荷包省很大。

交通部觀光局安心旅遊補助，即日起開放19歲以下學生不限次數免費玩樂園，以麗寶樂園為例，當日可選擇探索世界或馬拉灣擇一使用，只需事先填寫基本資料、憑身分證件即可入園，且使用使用安心旅遊補助入園者，每次可獲得一張「安心旅遊券」，集滿三張還能免費換密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪乙次；購買樂園全票加送水陸樂園優惠券，下次重遊只要半價。

網友票選最美星光樂園開放。即日起至8月30日水陸雙樂園皆延長營業至晚間八點，除了燈光造景越夜越美麗，馬拉灣晚間還有「火焰慶典」火舞演出，探索世界則推出「五心海盜王的誕生」斥資重金打造的全新夜間秀與絢麗煙火，白天晚上都好玩。

麗寶樂園園長王永豪表示，暑假第一天明顯感受到來客數相較於暑假前成長超過一倍，今日上午水陸雙樂園排隊人龍一直沒有間斷過，許多都是使用19歲以下免費入園，勢必能在今年帶來爆發性的國旅來客量。

家住台中的遊客高先生表示，趁著暑假第一天，帶著五個小朋友使用19歲以下免費補助玩樂園，自己又是7月壽星，玩馬拉灣只要20元，一家人就省下四千元的門票錢，覺得很划算；來自彰化16歲的黃同學說，自己與同學搭火車再轉接駁車，交通方便又不用門票，暑假期間可以免費，想要常約朋友來麗寶樂園玩。

安心旅遊補助自由行每人每晚可領取1,000元補助，福容大飯店推出12倍券超殺優惠，凡是有申辦福容會員「享福卡」的民眾，在今年9月30前於全台福容大飯店任一分店持振興三倍券消費，即可獲得500元的住宿折抵券12張（每一分店限用一張、限下次使用），與200元餐飲折抵券共15張（小吃消費折扣後滿2,000元可抵用一張、可累積使用）。

麗寶國際賽車場推出三倍券優惠，每個項目都能以一張500面額三倍券就搞定。遊客凡於7月15日-9月30日使用實體紙本三倍券至現場消費，可享CRG雙人卡丁車500元（原價1,000），還有VR 虚擬實境午後吃到飽不分平日假日、飄移卡丁車兩人同玩、兒教館暢遊券通通都只要500。

麗寶Outlet Mall 7月15日-8月9日，凡持實體三倍券累積消費滿3,000元，即可免費兌換天空之夢摩天輪搭乘券一張（每人限換一次），期間於Outlet購物滿1萬元，即可獲得抽獎券一張，持玉山麗寶聯名卡消費可獲得兩張，以此類推，有機會抽中麗寶福容大飯店住宿券、萬國通路行李箱、秀泰電影票、購物金等萬元獎項；且上週新登場的HOLA Petite，擁有一整面迪士尼系列授權商品，還有超多好買、好看的家居飾品，快拿著振興3倍券，一起添購家的溫度，愛家從現在開始，更多資訊請至麗寶樂園渡假區官網查詢，或撥聯絡電話(04)2558-2459。

三倍券 暑假 麗寶樂園

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