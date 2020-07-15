身障盟怒吼「圖形驗證碼」排除視障者 如何申請三倍券

振興三倍券今正式上路，領取三倍券的人潮擠滿超商。身障聯盟批評，除了振興三倍券的網站，有考量視障者的需求以外，其餘的藝FUN券、農遊券、動滋券等，都看不見友善的「無障礙網頁」，等同變相排除視障者的資格，且根本是政府帶頭違法。

根據身障權益保障法第52-2條規定，各級政府及其附屬機關或機構、學校所建置之網站，應通過第一優先等級以上之無障礙檢測，並取得認證標章。

身障盟實測，各項振興卷得申請，除了振興三倍券以外，其餘藝FUN券、農遊券、動滋券等，都必須要先上網登記再抽籤，最後必須要輸入圖形驗證碼，而這些網站都沒有語音等替代選項，等於排除視障者的參與資格。

身障盟批評「身障者的權益被忽視根本就已經成為日常」，防疫期間，政府推出口罩查詢與預購系統，就設計了讓視障者卡關的圖形驗證碼，經爭取才出現語音念出驗證碼的功能。

這一次行政院三倍券的申請，雖然有設置語音念出驗證碼的功能，但其餘部會的網站統統沒有，令身障盟感嘆，政府長期忽視身障者的權益，應該要積極推動無障礙網頁與無障礙指引，否則等同於政府帶同把身障者列為二等公民。