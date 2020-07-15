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逾期未領實名制口罩 簡訊通知至原通路、門市領取

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，針對民眾於口罩實名制2.0、3.0線上預購並完成繳費後，卻逾期未領取口罩的補領作業，經邀集各超商通路及關貿公司商討結論後，將以簡訊通知民眾至原指定通路及門市補領為原則；如遇原門市有關轉店情形時，民眾則可循原訂購通路重新選擇門市補領口罩。

指揮中心說明，為落實防疫措施簡化補領程序，本次補領口罩需支付超商等通路的處理費7.35元將由政府負擔，但本次補領民眾若仍逾期未領，該次處理費及簡訊等相關費用則由民眾自行負擔。此外，本項服務條款也將增加如預購口罩已付款而逾期未領的相關補領規定與程序相關說明。

指揮中心指出，由於口罩補領需進行eMask、健保APP及通路商事務機（Kiosk）增修系統及封裝測試等相關工作，同時也需配合修改超商／市與藥妝店之口罩領取流程及相關門市人員教育訓練，相關預備作業至少需30個工作天。

指揮中心表示，為使補領程序順利，第1期至13期民眾補領口罩將併於第15期的預購期程辦理；自第14期起補領併於次2期（即第16期，各期以此類推）的預購期程辦理，並以補領一次為原則。

口罩 超商 疫情

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