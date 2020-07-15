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陳建仁：科技研發與人文關懷 讓防疫成果極大化

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中華民國前副總統、中央研究院基因體研究中心特聘研究員陳建仁今（15）日表示，為了對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，台灣在防疫對策與生技戰略的部署上，已從境外到境內，在各個不同層級技術與措施上做好準備，現應結合科技研發與人文關懷兩大支柱，才能讓防疫成果極大化。

經濟日報今日舉辦「後疫情時代 生醫新策略」論壇，邀請產官學研各領域專家，共同探討疫情後台灣生醫產業的投資發展策略，首場演講，是由陳建仁主講「因應新興傳染病全球大流行的生技戰略」。

陳建仁在演講一開始，即提醒大家在21世紀所面對的防疫挑戰，是世界各地隨時冒出的新興及再浮現傳染病，原因來自於高度全球化、國際交通頻繁、人口快速增加、土地過度開發、環境污染、全球暖化、性開放、病原演化及藥物的濫用等。

陳建仁也系統性的介紹人類面對流行病毒的衝擊及因應之道，到了去年底發生的新冠肺炎爆發後，至今年7月14日止全球187國已有1,300多萬確診病例及近57萬人死亡。

陳建仁指出， 科技研發與人文關懷是防疫的兩大支柱。隔離檢疫、預防接種與傳染病人診療，都可透過集團免疫力的提升與傳染機率的降低，減少其他宿主受到感染的危險；但是對於每一人，特別是弱勢者的健康照護，需要達到全民均健（Health for All）來保障世界的安寧。

陳建仁說明，傳染病的預防，需靠三段五級的措施，他強調，愈晚發現自身感染狀況，愈容易傳染給別人，因此及早做好預防措施最重要。

在COVID-19防治對策與生技戰略上，他從邊境管制與入境檢疫開始，一一說明台灣各層級的防護措施，包括確定病例隔離治療、密切接觸者篩檢與居家隔離、養成個人衛生習慣、保持社交距離、提升集團免疫力、醫療長照機構設備、防疫物資量產與分配及紓困與振興經濟等。

以台灣目前的疫苗競爭條例來看，陳建仁指出，生技產業界大多跳出來投入抗疫研究，台灣目前已掌握多項疫苗的技術平台，包括動物實驗、臨床試驗、法規，到產品價格及品牌地位都有競爭優勢。

陳建仁最後提到，目前將推動的「台灣精準健康方案」，這是政府以「生醫產業創新方案」所奠定的基礎，在導入數位科技（人工智慧、物聯網／5G、資安、區塊鏈），並強化大數據與整合資料庫的應用後，要驅動產業跨域創新及完善全齡健康。

陳建仁 生技產業

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