楊泮池樂觀看待台灣ICT與AI結合 創造生醫產業全新未來

生策會副會長楊泮池今（15）日參加經濟日報舉辦的「生技論壇-後疫情時代生醫新策略」；他認為後疫情生醫ICT/AI產業整合是新趨勢，因為疫情，人類食衣住行出現新樣貌，人與人之間保持社交距離也可能變成是常態，政策引導、法規創新、數據開放、跨域對話，樂觀看待台灣的ICT與AI結合創造生醫產業全新的未來。

後疫情時代，所有的食衣住行都受到影響，考試變成首要防感染，不是防作弊，線上貿易、線上學習都變為常態，現在的SWITCH遊戲機賣的很好，家裡娛樂工具改變，外送的需求量大增，甚至連金融業也會有新的改變。

WHO也已經承認新型冠狀病毒可經空氣傳染，就開始有人研發出防空污染的產品；全世界的股市所受的影響，美國、英國及日本等指數都慘不忍睹，但美國的生醫指示則是往上漲。

台灣上市櫃產業現況，最好時市值達兆元，現在是1.1兆元，唯有市值上升，新藥公司才能發展R&D，產業才能永續發展，也許產業發展還在進行中，但很重要，大家對生醫已重捨信心，這是非常好的一件事。

精準醫學是所有醫師的夢想，個人化的量身訂作，依個人情況去做最好的治療，等到有病才醫療，在公衛史上這樣是太慢的，其實預防最重要。

怎麼跟AI結合，可依家族史加上穿戴式裝製，可監測生理指標，客製化智慧居家自我健康管理，智慧馬桶，可以從你排出來的糞便去分析你的健康情況，AI運用在醫師看病輔助工具，可以用AI來幫忙看病的流程，AI也能協助防疫。

高血壓跟糖尿病的藥都是從中國、印度來的，長期還是要去思考，台灣產業如何化危機為轉機；國家安全新思維，建立關鍵新科技、開發生醫新藍海，助益全球醫療防疫。

台灣的資通訊產業醫療健康產業佈局，台灣讓所有基因減測可以降的更便宜，檢測、治療方向，醫用機器、遠距離醫療，全世界的雲端運算有40%是台灣製造， IT可以結合運用在醫療，林百里先生妙解5G+AI+CLOUD商機，瑞昱也是藍芽智能紅外線的裝置高手。

各國政府緊急授權，這樣的彈性是必須，後疫情時代的七支箭，包括資料經濟生態系，大健康產業、亞太新創中心、供應鏈韌性、數位資本市場、勞動市場彈性化，零接觸經濟。

國內的生技新藥產業發展修例2021年落日，其中，政府也一直在想辦法，獎勵內容，受惠企業、研發上市、修法方向，適用範疇包括數位醫療、策略生醫產業等。

楊泮池表示，精準健康及策略防疫是生醫產業發展的新趨勢，後疫情時代是生醫與ICT、AI產業整合的最佳契機，政策引導、法規創新、數據開放、跨域對話推動，非常樂觀可以看見AI與生醫產業產生出全新火花。