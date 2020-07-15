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加碼回饋20%！新東陽聯手9大本土品牌推「十倍振興券」

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
搶振興三倍券商機，新東陽特別與寶島眼鏡合作，聯手九家本土連鎖品牌推出「十倍振興券」，回饋高達3萬元！圖／新東陽提供
搶振興三倍券商機，新東陽特別與寶島眼鏡合作，聯手九家本土連鎖品牌推出「十倍振興券」，回饋高達3萬元！圖／新東陽提供

今年因疫情各行各業都受到不少衝擊，政府為振興經濟、刺激消費，發行振興券，新東陽也趁勢推出「解封新生活 振心最優惠」活動，優惠方案更是誠意滿滿，只要消費者拿實體振興券至新東陽全台門市、國道服務區超商、指定餐廳及專櫃購物，就可以立享20％以上的回饋。

持振興券到指定門市購買，還會贈送跟寶島眼鏡、阿瘦皮鞋…等九大本土知名品牌攜手推出的「十倍振興券」，優惠項目多元，包含餐飲美饌、休閒娛樂、時尚配件以及醫療、婦嬰用品等項目，滿足全家大小購物樂，最後還有新東陽肉乾節買肉乾送環保袋活動，來新東陽驚喜優惠拿不完。

新東陽表示，振興三倍券消息釋出後，各家品牌都爭相推出優惠活動，新東陽一直致力於給消費者更優質的購物體驗，此次推出的「解封新生活 振心最優惠」的活動分為三個部分，其中振心加碼購活動最為吸引人，只要持實體振興券到新東陽門市購物，即可讓振興券面額放大20%。用1,000元振興券可購買1,200元商品，直接放大回饋給消費者，讓大家可以在新東陽買得開心。

另外也推出多款超值商品組合，最低下殺五五折，其中包括了新東陽熱銷商品黑豬肉鬆、黑豬肉香腸…等，喜歡新東陽的消費者絕對不能錯過這個囤貨好機會。最後還有驚爆特別企劃，現在就可以提前預購中秋月餅，新東陽廣式月餅堅持手作，秋節拿來送禮自用兩相宜，現在使用實體振興券購買，原價1,280元的廣式月餅禮盒2號破天荒只要振心價700元，直接省掉580元，買到划算僅此一次，有興趣的消費者可以至新東陽門市詢問購買。

除此之外，新東陽更特別與寶島眼鏡合作，聯手九家本土連鎖品牌推出「十倍振興券」，回饋高達3萬元！「十倍振興券」將以實體券的形式於全台發放，消費者7月15日起持三倍振興券至新東陽指定門市消費後就有機會獲得「十倍振興券」，驚喜優惠現買現賺，優惠詳情請見新東陽官網；7月底前，新東陽會員在食品館及百貨專櫃消費單筆滿599元且包含一項肉乾類商品，會再贈送「新東陽 食食刻刻環保袋」一個，讓您購物跟享受美食時也不忘一起做環保！

新東陽振心最優惠活動適用通路：僅限新東陽門市(不含酒、鮑魚等商品)、百貨專櫃、國道服務區超商、臻好食客家餐廳、麥記燒臘、熊厚呷塩酥雞、新東陽烤樂吧，不適用於關西便當。

「十倍振興券」適用通路：僅限新東陽食品館、百貨專櫃及國際機場，不含客運轉運站、國道服務區。新東陽肉乾節活動適用通路：僅限新東陽食品館、百貨專櫃（環球左營排除），不含國際機場、客運轉運站、國道服務區。

東陽 振興券 國道

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