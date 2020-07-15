衛福部長陳時中：迎接後疫情時代 更要重視疫情後時代

衛福部部長陳時中今（15）日表示，台灣生技產業充滿希望，政府也將生技產業列為重點發展項目，但目前大家在談「後疫情時代」時，也應針對「疫情後時代」加以關注，兩者的意義是有所區隔的。

陳時中今日應邀在經濟日報舉辦「後疫情時代生醫新策略」論壇上致詞。他指出，迎接後疫情時代，更要重視疫情後時代。

陳時中表示，每次有重大疫情爆發，都會引發大家的關注，各項生技發展及研究成果紛紛出籠，但是往往在疫情過後，大家又忘了疫情對社會造成的傷害有多嚴重性，導致到後來僅保留一小部份防疫研究成果。很少人會在疫情後的時代，仍然對防疫的基礎研究工作，持續進行高度的研究工作。

例如世界衛生組織有公布的十個未來疾病，HIV其實是一個經過多年仍然值得重視的病毒，但是一直以來人類在對抗這個病毒的準備，到底做的夠不夠？很多時候往往是等到需要的時候，人類才再度從角落中把過去做過的研究搬出來。

陳時中指出，很多人問他，台灣的抗疫做的那麼好，為何本土疫苗發展速度比不上國外，事實上政府目前絕對會全力支持廠商發展疫苗，但是一旦這個疫情過去，下一個疫情爆發前，台灣是否應先做好厚實的研發基礎，不能靠急迫性的疫苗建置來解決問題。

陳時中以對抗慢性病為例來說明，方法是要靠長年累積基礎的研究，經過長期的培育，才會在發生事情的時後，以最新的技術發揮最大的功能。

陳時中最後指出，在後疫情時代，目前政府對疫苗的經費分配及產業支持，絕對是充份提供，不管是從艦隊的角色提供資源分配，或是在產業上扶持，希望大家都能思考疫情後時代的準備工作。