快訊

英國「禁用華為5G」! 美中猜忌夾殺 首相強生的暗留伏筆?

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

衛福部長陳時中：迎接後疫情時代 更要重視疫情後時代

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

衛福部部長陳時中今（15）日表示，台灣生技產業充滿希望，政府也將生技產業列為重點發展項目，但目前大家在談「後疫情時代」時，也應針對「疫情後時代」加以關注，兩者的意義是有所區隔的。

陳時中今日應邀在經濟日報舉辦「後疫情時代生醫新策略」論壇上致詞。他指出，迎接後疫情時代，更要重視疫情後時代。

陳時中表示，每次有重大疫情爆發，都會引發大家的關注，各項生技發展及研究成果紛紛出籠，但是往往在疫情過後，大家又忘了疫情對社會造成的傷害有多嚴重性，導致到後來僅保留一小部份防疫研究成果。很少人會在疫情後的時代，仍然對防疫的基礎研究工作，持續進行高度的研究工作。

例如世界衛生組織有公布的十個未來疾病，HIV其實是一個經過多年仍然值得重視的病毒，但是一直以來人類在對抗這個病毒的準備，到底做的夠不夠？很多時候往往是等到需要的時候，人類才再度從角落中把過去做過的研究搬出來。

陳時中指出，很多人問他，台灣的抗疫做的那麼好，為何本土疫苗發展速度比不上國外，事實上政府目前絕對會全力支持廠商發展疫苗，但是一旦這個疫情過去，下一個疫情爆發前，台灣是否應先做好厚實的研發基礎，不能靠急迫性的疫苗建置來解決問題。

陳時中以對抗慢性病為例來說明，方法是要靠長年累積基礎的研究，經過長期的培育，才會在發生事情的時後，以最新的技術發揮最大的功能。

陳時中最後指出，在後疫情時代，目前政府對疫苗的經費分配及產業支持，絕對是充份提供，不管是從艦隊的角色提供資源分配，或是在產業上扶持，希望大家都能思考疫情後時代的準備工作。

疫情 陳時中 生技產業

延伸閱讀

「後疫情時代生醫新策略」論壇 陳時中、陳建仁出席

樂生陸橋爭議 陳時中：不再抗告、依法行事

開放滿月境外生入境不到1％ 陳時中回應再放寬可能性

陳時中親自說明樂生爭議 強調不再抗告、依法行事

相關新聞

六輕發生火災 台塑：原因調查中

雲林縣麥寮鄉六輕今日上午傳出疑似爆炸聲，並看見六輕冒出濃煙，台塑化回應，因胺液吸收區異常、發生火災，目前已經啟動緊急應變...

「不要追錢 要讓錢追你」身價176億陳武剛 為了賣水買下一座山

他，一手打造兩岸本土直銷商克緹國際，今年入榜《富比世》「台灣50大富豪」，80歲仍不退休，竟開始賣一瓶30幾元的礦泉水，他有什麼獨到的生意經？

去郵局前查一下！ 振興三倍券即時存量地圖今上線

振興三倍券今天上午正式在郵局開賣，由於全台還有1000多萬人尚未預購紙本或綁定數位三倍券，這也讓郵局如臨大敵，上午8時半...

麥寮六輕火警 環保署檢測空汙初步無發現異常

雲林縣麥寮鄉六輕今天上午約9時傳出疑似爆炸聲，靠近六輕北門的煉製二廠濃煙高竄，遠在數公里外都看到濃煙。環保署緊急派員前往...

台塑化麥寮煉製二廠傳火警 公司證實：影響待評估

台塑化（6505）位在麥寮六輕的RDS#2（第二套重油加氫脫硫）設備今（15）日上午傳出火警。對此，台塑化總經理曹明已經...

策略經營／李昌鴻 要當資服業好市多

聚碩去年加入了佳世達的大聯盟艦隊，在「富爸爸」加持下，不僅加速轉投資的腳步，在業務拓展上也更具彈性。聚碩董事長李昌鴻表示...

董事長說故事／總帳vs.分類帳

每個事業或個人都有「總帳」與「分類帳」。何謂「總帳」與「分類帳」？指的是重視「大方向」與專注「小細節」的差別。

行銷線上／有效行銷三原則

中小企業想要成長，除了想辦法讓自己的產品特別外，也必須學靈活使用有限的行銷預算。這不是叫你一定要去投臉書廣告或者Goog...

老園丁耕讀筆記／日本變身台灣新創樂園

台灣與日本往來密切，日本科技產業含金量高，但台灣的新創公司卻少有機會落地生根。而時代更迭中，近年的日本由保守走向開放，已...

憲生說法／正確的答案

「你知道現在最困擾我的是什麼嗎？」望著四周低頭看手機的人群，一位教書的友人向我表示，「就是一碰到問題就立即上網去找答案的...

巨大單月EPS 1.48元

電動自行車防疫概念股發威，巨大6月營收75.7億元再度刷新紀錄，獲利表現也不含糊，昨（14）日因股價短線漲幅大，應主管機...

正新羅家、如興董座 申讓持股

國內輪胎龍頭正新剛爆發經營權變動，前董座羅才仁與兒子羅元隆，昨（14）日一口氣合計申讓手中的正新持股24.33萬張，轉到...

熱門新聞

快登記！農遊券剩335萬張沒人領 農委會告急揭原因

別急著出門！到超商、郵局領三倍券必讀指南

全球投資平台eToro非台合法證券期貨業者 金管會認定違法

百萬人湧農遊券網站大爆滿 旅遊達人：轉到我懷疑人生

別再說不懂！三倍券終極全攻略一次掌握

經部推三倍券晚鳥優惠 18日後領券抽價值3.4萬圓山住宿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。