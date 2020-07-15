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靠軟實力突圍！六福創藝文體驗平台搶攻觀光新藍海

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
《六月》即將於台北六福萬怡酒店開演，以神秘的塔羅牌貫串整齣劇。圖／六福旅遊集團提供
《六月》即將於台北六福萬怡酒店開演，以神秘的塔羅牌貫串整齣劇。圖／六福旅遊集團提供

今年是飯店業備受挑戰的一年，六福（2705）選擇以培植多年的文化軟實力突圍。六福表示，看好台灣文創產業持續成長，今年正式成立「FUN LAB藝文共創體驗平台」，串接各界資源，第一步將具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店打造成「城市藝創中心」，以「建構平台-媒合創新」為起點，盼為各界創造「實驗基地」，透過微策展、文創商品、課程活動等不同的靈活串接方式，廣納藝文、餐飲、旅宿等客群，挖掘出更多隱藏的消費商機。

六福表示，今年以來，為了突破僵局，飯店業者不斷尋求各種新的可能性，除須具備硬體設備、品牌、服務等基礎外，還要有突破框架的競爭優勢，才能在新飯店時代立足。看好台灣文創產業持續成長，2018年總營業額已高達8,798億元，因此選擇打造旗下的六福萬怡為城市藝創中心。

繼與木柵農會合作跨界品茶會後，六福表示，8月將大玩市場最夯的沉浸式體驗，將台北六福萬怡酒店的客房變身成魔幻劇場，與尼可樂表演藝術團隊合作，結合MR混合虛擬與真實科技、高度互動的少女愛情故事劇本、神秘塔羅牌等，推出《六月》當我們在2023號房醒來，以刺激五感的藝文盛宴重砲出擊，未來還有爵士音樂會、史博館聯名商品、微型策展等精彩活動將陸續登場。

六福表示，雖然今年以來全球市場受到衝擊，但政府及產業齊力發展文創的決心不變，六福旅遊集團於3月即成立「FUN LAB藝文共創體驗平台」，在南港展覽館加持、台北流行音樂中心即將啟動、南港商圈快速興起匯聚大量人潮下，將具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店打造成「城市藝創中心」，透過台灣文創商品、特殊展演、文化課程體驗、微策展等活動，搭配南港周遭的商演活動，再運用飯店餐飲、住宿服務，開啟全新的「文化觀光」商機。

台灣文創 餐飲 文創商品

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