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台塑化麥寮煉製二廠傳火警 公司證實：影響待評估
台塑化（6505）位在麥寮六輕的RDS#2（第二套重油加氫脫硫）設備今（15）日上午傳出火警。對此，台塑化總經理曹明已經證實，他表示消防單位現在打算用泡沫方式滅火，火已經有比較小了。
至於對於產能的影響，他表示這還要評估。由於目前成品油市場的需求，因為疫情影響還沒有完全回復，目前煉油利差偏低，中油甚至還以外購汽柴油的方式供應國內需求，台塑化第2季煉油廠的平均開動率僅75.8%，仍有很大調度空間，預料此次火警事件對台塑化的產能影響不會太大。
台塑集團麥管部，稍後也會針對現場最新情況，再對外做回應。
今天早上9點多，傳出六輕北門的麥寮廠區塑化公司煉製二廠發生RDS#2單元異常，過程中有冒黑煙，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行控制。
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