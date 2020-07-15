三倍券今上路！全聯再出手 加碼振興月百項商品破盤

看好今日上路的三倍券商機，全聯振興再加碼，自7月15日～8月9日連續四周推出「振興月」優惠活動，每周都有不同商品祭出破盤優惠，總品項數將近百件，品項涵蓋乾貨、生鮮與預購小家電，其中首周限時五天（7月15日～7月19日）登場的超殺優惠，包含近期網友討論度超高的生吐司，特價59元，以及3樣實用小家電，直接下殺到市場最低價，每項商品數量有限，售完為止。

全聯表示，響應政府推出振興三倍券「更好用」美意，首次跨通路攜手超過50個知名品牌一起推出優惠，把消費者的1,000元價值放大30倍，包含手搖飲買一送一、主題樂園獨家買一送一等。另為了替接下來登場的中元檔期暖身，還特別規劃連續四周的「振興月」優惠活動，尤其預購小家電更祭出會員獨享市場最低價，包含首周登場的「arlink健康免油氣炸鍋」、「米塔MITA深層肌肉筋膜槍」與「英國Gtech小綠Multi Plus K9寵物版無線除蟎吸塵器」等，挑戰市價最低2.8折起價格購入，PX Pay會員使用實體振興券滿1,000元，還送福利點1,000點。期望讓民眾把振興券價值發揮到最大，一起振興國內經濟。

在會員經濟方面，全聯表示，自7月15日起至8月13日止，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1,000元，送福利點1,000點（價值100元），而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1,000元送500點（價值50元），另持實體振興券全額支付單筆每滿1,000元，即限量加贈價值超過3萬元的振興大禮包。食衣住行育樂超過50個品牌優惠一次通通享有，每店限量1,000份，送完為止。

另外，自7月1日開始，持有北市敬老卡或愛心卡者，只要上網登錄敬老愛心卡領取振興劵，並綁定悠遊卡後，就能於7月15日開始，憑卡消費累積滿3,000元，不只將得到中央2,000元振興回存金，還將獲得北市府獨家加碼1,000元，於全台全聯皆可使用，鼓勵大家嗶三千、領三千、回饋100%。