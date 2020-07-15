快訊

影／高市長補選抽籤 1號陳其邁2號吳益政3號李眉蓁

三倍券今上路！全聯再出手 加碼振興月百項商品破盤

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

看好今日上路的三倍券商機，全聯振興再加碼，自7月15日～8月9日連續四周推出「振興月」優惠活動，每周都有不同商品祭出破盤優惠，總品項數將近百件，品項涵蓋乾貨、生鮮與預購小家電，其中首周限時五天（7月15日～7月19日）登場的超殺優惠，包含近期網友討論度超高的生吐司，特價59元，以及3樣實用小家電，直接下殺到市場最低價，每項商品數量有限，售完為止。

全聯表示，響應政府推出振興三倍券「更好用」美意，首次跨通路攜手超過50個知名品牌一起推出優惠，把消費者的1,000元價值放大30倍，包含手搖飲買一送一、主題樂園獨家買一送一等。另為了替接下來登場的中元檔期暖身，還特別規劃連續四周的「振興月」優惠活動，尤其預購小家電更祭出會員獨享市場最低價，包含首周登場的「arlink健康免油氣炸鍋」、「米塔MITA深層肌肉筋膜槍」與「英國Gtech小綠Multi Plus K9寵物版無線除蟎吸塵器」等，挑戰市價最低2.8折起價格購入，PX Pay會員使用實體振興券滿1,000元，還送福利點1,000點。期望讓民眾把振興券價值發揮到最大，一起振興國內經濟。

在會員經濟方面，全聯表示，自7月15日起至8月13日止，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1,000元，送福利點1,000點（價值100元），而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1,000元送500點（價值50元），另持實體振興券全額支付單筆每滿1,000元，即限量加贈價值超過3萬元的振興大禮包。食衣住行育樂超過50個品牌優惠一次通通享有，每店限量1,000份，送完為止。

另外，自7月1日開始，持有北市敬老卡或愛心卡者，只要上網登錄敬老愛心卡領取振興劵，並綁定悠遊卡後，就能於7月15日開始，憑卡消費累積滿3,000元，不只將得到中央2,000元振興回存金，還將獲得北市府獨家加碼1,000元，於全台全聯皆可使用，鼓勵大家嗶三千、領三千、回饋100%。

振興券 全聯 家電 三倍券

延伸閱讀

振興3倍券再加碼有3享 花壇農會限量福袋史上最優惠

期待更多振興支出 美股收高道瓊大漲556.79點

「券」留雲林 7庇護工場盼振興

內需服務業資金補貼提早截止 經部：未來以振興為主

相關新聞

台塑化麥寮煉製二廠傳火警 公司證實：影響待評估

台塑化（6505）位在麥寮六輕的RDS#2（第二套重油加氫脫硫）設備今（15）日上午傳出火警。對此，台塑化總經理曹明已經...

去郵局前查一下！ 振興三倍券即時存量地圖今上線

振興三倍券今天上午正式在郵局開賣，由於全台還有1000多萬人尚未預購紙本或綁定數位三倍券，這也讓郵局如臨大敵，上午8時半...

六輕發生火災 台塑：原因調查中

雲林縣麥寮鄉六輕今日上午傳出疑似爆炸聲，並看見六輕冒出濃煙，台塑化回應，因胺液吸收區異常、發生火災，目前已經啟動緊急應變...

麥寮六輕火警 環保署檢測空汙初步無發現異常

雲林縣麥寮鄉六輕今天上午約9時傳出疑似爆炸聲，靠近六輕北門的煉製二廠濃煙高竄，遠在數公里外都看到濃煙。環保署緊急派員前往...

策略經營／李昌鴻 要當資服業好市多

聚碩去年加入了佳世達的大聯盟艦隊，在「富爸爸」加持下，不僅加速轉投資的腳步，在業務拓展上也更具彈性。聚碩董事長李昌鴻表示...

董事長說故事／總帳vs.分類帳

每個事業或個人都有「總帳」與「分類帳」。何謂「總帳」與「分類帳」？指的是重視「大方向」與專注「小細節」的差別。

行銷線上／有效行銷三原則

中小企業想要成長，除了想辦法讓自己的產品特別外，也必須學靈活使用有限的行銷預算。這不是叫你一定要去投臉書廣告或者Goog...

老園丁耕讀筆記／日本變身台灣新創樂園

台灣與日本往來密切，日本科技產業含金量高，但台灣的新創公司卻少有機會落地生根。而時代更迭中，近年的日本由保守走向開放，已...

憲生說法／正確的答案

「你知道現在最困擾我的是什麼嗎？」望著四周低頭看手機的人群，一位教書的友人向我表示，「就是一碰到問題就立即上網去找答案的...

巨大單月EPS 1.48元

電動自行車防疫概念股發威，巨大6月營收75.7億元再度刷新紀錄，獲利表現也不含糊，昨（14）日因股價短線漲幅大，應主管機...

正新羅家、如興董座 申讓持股

國內輪胎龍頭正新剛爆發經營權變動，前董座羅才仁與兒子羅元隆，昨（14）日一口氣合計申讓手中的正新持股24.33萬張，轉到...

訂單回溫傳導需要時間 紡織業呈現下肥上瘦

歐美解封帶動訂單回籠，成衣大廠聚陽6月自結稅前獲利比5月暴衝1.73倍，但這未必能代表紡織業的整體現象，由於訂單熱度從下...

熱門新聞

快登記！農遊券剩335萬張沒人領 農委會告急揭原因

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

全球投資平台eToro非台合法證券期貨業者 金管會認定違法

別急著出門！到超商、郵局領三倍券必讀指南

百萬人湧農遊券網站大爆滿 旅遊達人：轉到我懷疑人生

別再說不懂！三倍券終極全攻略一次掌握

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。