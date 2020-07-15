經濟日報「後疫情時代生醫新策略」論壇 專家談六趨勢

經濟日報今（15）日舉辦「後疫情時代 生醫新策略」論壇，邀請產官學研各領域專家，共同探討疫情後台灣生醫產業的投資發展策略，主題包含生技戰略、ICT與生醫結合、疫苗發展、生醫布局、生醫產業投資鏈，及併購趨勢六大主軸。

本報舉辦的生技論壇已成為國生醫界一年一度重要的交流平台，此次協辦單位包括晟德集團、高端疫苗、中華開發資本與勤業眾信聯合會計師事務所，在台大醫院國際會議中心舉辦。

此次論壇陣容堅強，共有六場專題演講及一場專題座談，並邀請衛福部長陳時中致詞。

上午的專題演講部分，首場演講，將由前副總統陳建仁擔任主講「因應新興傳染病全球大流行的生技戰略」，要跟大家分享今年新冠肺炎疫情爆發後，台灣生技發展應有的戰略。

第二場主講人、生策會副會長楊泮池要談的主題是「生醫與ICT/AI產業整合新趨勢」。楊泮池認為，新冠疫情持續影響人類生活型態，但危機就是轉機，資通訊結合生技醫療產業，他認為應緊抓四大趨勢，可望啟動新時代產業發展。

第三場演講，由高端疫苗總經理陳燦堅主講「台灣疫苗產業發展前景」。針對新冠肺炎，陳燦堅認為台灣擁有疫苗發展的優勢，若能成功完成開發，將能進軍國際舞台，成為生技業的另一亮點產業。

下午另有三場專題演講，第一場是由晟德集團董事長林榮錦主講「台灣生技投資環境大解析」。林榮錦表示，全球生技版圖在改變，細胞治療、抗體藥、大分子（蛋白質）藥，未來五年將迎來大時代，國際大廠都在搶地盤，台灣生技產業經營者、投資者都應該前瞻布局「未來的未來」。

第二場演講，由中華開發生醫創投公司董事長何俊輝，主講「接軌國際-建構完整的台灣生醫產業投資鏈」。何俊輝認為，中華開發資本著眼生醫產業當前所需及未來發展，積極投入建構完整「生醫產業投資生態鏈系統」；並籌組專業的兩岸大健康團隊，協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。

第三場演講，由勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全，主講「生醫產業大未來」。虞成全表示，排除新冠肺炎疫情影響，觀察全球生醫產業併購趨勢變化，近年無論是大型併購案，或異軍突起的獨角獸企業，遠端醫療、資料應用已然成為生技產業最新的投資趨勢。

今日論壇的最後壓軸場次，是「後疫情時代生技產業新思維」專題座談，由財經專欄作家林宏文主持，邀請鑽石生技投資資深副總裁黃彥臻、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁、台北醫學大學講座教授胡幼圃參與，共同為後疫情時代的台灣生醫產業找出新方向。