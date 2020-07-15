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別急著出門！到超商、郵局領三倍券必讀指南

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去郵局前查一下！ 振興三倍券即時存量地圖今上線

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
全國郵局振興三倍券即時存量地圖今上線，中華郵政也呼籲民眾，出門領券前可以先查詢一下各地郵局的存量。圖／擷取自全國郵局振興三倍券即時存量地圖網站
全國郵局振興三倍券即時存量地圖今上線，中華郵政也呼籲民眾，出門領券前可以先查詢一下各地郵局的存量。圖／擷取自全國郵局振興三倍券即時存量地圖網站

振興三倍券今天上午正式在郵局開賣，由於全台還有1000多萬人尚未預購紙本或綁定數位三倍券，這也讓郵局如臨大敵，上午8時半才開門營業，不過郵局8時就派員先針對排隊民眾發放號碼牌。

不過或許是之前口罩實名制「排到怕」，北市旗艦型郵局，也就是北門郵局，清晨4點多就有民眾來排隊，不過直到上午8時半郵局開門，排隊購買券的人數也僅十人不到，反倒是現場拍攝媒體還比民眾多出很多。

台北郵局副局長兼發言人曾麗妙表示，今天是7月15日，郵局開賣三倍券的第一天，目前了解全國還有1000多萬人還沒有購買三倍券，所以大家都預期郵局會被擠爆，還好今天早上天氣沒有很熱，民眾陸續到郵局購券。

曾麗妙也提醒民眾，依照身分證末碼作分流，周一三五是單號，周二六是雙號，周六則是單雙號都可以；另也建議民眾，出門到郵局購券前，可以先上網查看三倍券地圖，了解各地郵局的存量，避免撲空。

曾麗妙表示，目前各地郵局已經加開窗口人手，包括場內人員、場外引導人員、ATM、讀卡機等，都已加裝，希望可以盡量滿足服務各界民眾需求；另，每天也會調查當日受理服務情形，機動調度人力設備。

曾麗妙說，紙本三倍券的發放時間從即日起至今年底，有長達五個半月時間，也請大家在炎熱的夏天，可以找些涼快時段來郵局購券，另也盡量避開中午、下班前的尖峰時段。

對於今天開賣首日，人潮不若預期，曾麗妙說，相信民眾會依照自己比較適合的方式、時間購券。

值得注意的是，全國郵局振興三倍券即時存量地圖今上午已上線，不過數量更新連線似乎不夠即時，以北門郵局為例，上午8時40分止，已發出多份三倍券，但地圖仍顯示郵局庫存量為1100份，並未消減。

台北郵局副局長兼發言人曾麗妙。記者邱瓊玉／攝影
台北郵局副局長兼發言人曾麗妙。記者邱瓊玉／攝影

郵局 三倍券 北門

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