800元客庄旅遊券上路囉 今首波登記限定「老少配 」

客家委員會發行的800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，今天上午九時開始第一波登記。客委會主委楊長鎮表示，第一波共計有14萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」，鎖定對網路陌生的65歲以上長輩，由年輕人代為登記、老少一起抽獎，20日公開抽獎。

客委會指出，凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶，皆可透過LINE加入「客家委員會」官方帳號(ID：@hakka_gov) 成為好友，於活動期間前往活動帳號「浪漫客庄遊」完成登錄，即可參加抽獎，抽中者即可獲得800元「客庄電子旅遊券」，一人一機限領取一次。

楊長鎮表示，有別於其他部會之振興方案，客委會推出敬老方案「侍親優先方案」，規定第一波必須由年輕人揪長輩一起登記；一名年輕人可登記兩名長輩，但長者不一定有血緣關係，只要年輕人拿到長者的身分證字號，即可代為登錄。第二波則不限年齡，22日起登記、

第一波農遊券昨登記完畢，未滿額人人有獎卻也遭批「反應不佳」。楊長鎮表示，客委會去年推出的10萬份秋冬券一天搶光，相信這一次「沒問題」。他透露，目前登記成為「浪漫客庄旅遊券」的商家有3千家，還有3千家表達意願洽談中。

楊長鎮認為，此次活動的意義不在於多少人搶抽「浪漫客庄旅遊券」，而是透過旅遊券整合客家文創產業，未來一起打拼。

楊長鎮表示，有別於其他部會之振興方案，客委會搶先推出敬老方案「侍親優先方案」，針對家中有65歲以上長輩的家庭，於7月15日起至7月19日止，可由年輕人代為登錄（至多兩位長輩）、一起抽籤。期望由年輕人帶著一家大小，一同前往探索客庄、達到振興客庄觀光產業之目的。