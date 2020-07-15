策略經營／李昌鴻 要當資服業好市多

經濟日報 / 何佩儒
聚碩董事長李昌鴻（左）與總經理吳祚綏。 記者何佩儒／攝影
聚碩董事長李昌鴻（左）與總經理吳祚綏。 記者何佩儒／攝影

聚碩去年加入了佳世達大聯盟艦隊，在「富爸爸」加持下，不僅加速轉投資的腳步，在業務拓展上也更具彈性。聚碩董事長李昌鴻表示，聚碩提供的服務就像「好市多」一樣，在眾多的資通訊（ICT）商品中，嚴選出能幫客戶生財的工具，而且會提供「試吃」，透過免費診斷協助企業找到問題，提供解決方案。

戰隊聯盟成軍

李昌鴻舉例，即使面對電商平台興起，過去十年好市多的實體賣場依然屹立不搖，好市多最大的功能，是在成千上萬的商品中，嚴選3,000個上架商品，節省中產階級選擇的時間，並改變中產階級的生活品質與品味。

同樣的聚碩也是要在ICT公司中找到好的品牌，鎖定沒有太多時間研究各種解決方案，也沒有資金試用高價產品的中型公司，讓這些中型公司衝刺本業即可，IT基礎架構或資安等解決方案就交給聚碩。

而聚碩在尋找轉投資夥伴時，就像找「吃貨團」，對代理商來說，控制庫存相當重要，聚碩找尋的夥伴，如果原來在特定領域就有客戶基礎，經過聚碩的團隊嚴選後，讓客戶不用「試吃」100種食品，只要從嚴選出來的三種中，挑選適合的解決方案即可，也可以避免聚碩出現庫存。

鐵粉抱團加值

李昌鴻指出，以產業的分類約有25大類來看，聚碩優先鎖定的會是「鐵粉」族群，例如對金融保險業來說，資安是剛性需求，因此聚碩提高對動力安全的持股，動力安全以金融保險證券業的資訊安全服務見長，對聚碩所代理的商品有很大的加值效果。

另外佳世達轉投資的拍檔，在餐飲業銷售時點情報系統（POS）約有三成的市占，加上大艦隊成員之一的羅昇，以工具機的自動化見長，以及聚碩的解決方案，未來將可以讓機器人煎鍋貼。

李昌鴻形容，新冠肺炎疫情讓企業加速自動化腳步，例如日本便利商店內的便當，其實都是機器人在分裝，可以做到真正的防疫。或是飯店的櫃檯人員，針對不同國籍的客人，半夜可能只是要熱水或加被子，也可以透過機器人提供服務，不僅可以24小時上班，也可以切換不同國的語言，減少人力的浪費。

可以想見這些自動化方案，到企業的數位轉型，只要善用佳世達的大聯盟成員在各自領域的基礎，加上聚碩所代理的原廠產品，打通了佳世達大聯盟的「任督二脈」，可望加速佳世達在六大智慧解決方案市場的市占持續提升。

另外在今年的電腦展，聚碩原來打算要辦「義診」，協助企業診斷問題，當然希望最後採用聚碩的解決方案，但因電腦展取消，預料明年的電腦展將擴大攤位。過去聚碩一家公司單打獨鬥，每一分錢都精打細算，有了佳世達當「靠山」，在業務模式有了更多彈性，也可望推升聚碩的業績持續成長。

佳世達 大聯盟 機器人

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