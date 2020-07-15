憲生說法／正確的答案

「你知道現在最困擾我的是什麼嗎？」望著四周低頭看手機的人群，一位教書的友人向我表示，「就是一碰到問題就立即上網去找答案的學生。」「哈～，這不是學生求知若渴的具體表現嗎？怎麼還會有困擾?！」聽到友人奇怪的論調，我不禁啞然失笑。

「這些學生可不像我們之前缺乏資訊時，只能去圖書館查或問老師。他們現在只要去求教谷歌大神或社交網站，就能輕鬆獲得答案，有什麼不好？做老師的只怕學生懶惰不去找答案，你還要抱怨？」

「這就是問題的所在！」友人苦笑，「如果問題的屬性都是一翻兩瞪眼的技術或答案早已蓋棺論定，那我也不用煩心。可是，我教的科目屬於人文社會方面，許多議題即使已被討論了很久，也無法下定論或有標準答案。然而，學生經常不用大腦，用網路查來的錯誤答案挑戰我，這就令我不爽了。」「喔～，像是…」

其實，在資訊爆炸時代，由於我們的大腦功能未隨著科技進化，因此，在大腦消化資訊的速度遠低於外界資訊輸入的現實下，為減輕大腦龐大負擔，只好取巧，用較懶的方式處理海量訊息。

除了在尋找問題的答案時，還會藉由Google之類的瀏覽事先協助我們做過濾及分類外（此時，許多可能有用的資料已被搜尋引擎的運算法給淘汰），我們也可能在不加思索下，因為習慣於權威或名人的光環，對獲得的訊息照單全收，以致判斷上的盲點就產生了。

由於社會中的許多問題充滿了矛盾、莫衷一是，並沒有正確的答案，加上許多提供答案的人又可能因個人偏見、某些特殊目的，或是本身對議題認知的不周全，因而給了有爭議性的指導，讓人誤解。

如果我們不去思考、不做判斷，只一味追求表象、快速吸收，那麼得到答案是否有意義，就成了問號。倘若在積非成是下，認為自己知道的就是真理，甚至挑戰其他不同意見的人，就更糟了。也難怪2017年哈佛大學迎新會中，當時校長對新生致詞引用哈佛藝術與科學學院已故前任院長傑里米．諾爾斯（Jeremy Knowles）的一句話：高等教育最重要的目標是確保畢業生，能具備分辨有人在胡說八道的能力。

就以「組織中的民主制度究竟好不好」這個議題來看，贊成的人認為可以體現公平原則，反映眾人想法，創造集體智慧。但是反對的人卻認為多數的無知會產生集體的愚蠢，為討好而製造出民粹，在無法看到長期目標下，不但執行力下降，也可能走錯了方向。請問，我們能立刻找出答案嗎？由於領導具有強大的影響力，不求甚解、只求答案的態度，將會產生以身作則的指引效果，不可不慎！