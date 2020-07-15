老園丁耕讀筆記／日本變身台灣新創樂園

經濟日報 / 朱永光（美商中經合集團資深合夥人）

台灣與日本往來密切，日本科技產業含金量高，但台灣的新創公司卻少有機會落地生根。而時代更迭中，近年的日本由保守走向開放，已成為台灣科技創業的新樂園，其中尤以科技產品所提供的平台服務公司最具競爭力。

日本市場較不容易進入，一來是因為日本技術層次較高，屬於技術輸出國，二來是日本民族性較保守，外來的科技公司很難打入日本市場，如今日本經濟面臨轉骨，國內政經需求迫使他們開放部分產業並接納外地的人才，也接受新興科技產品及服務的輸入。

台灣有幾家優質的新創公司抓住這個轉折，提供切合需要的產品，在AI、數位醫療以及能源管理等產業中嶄露頭角，不僅獲得日本市場青睞，也寫下一個個動人的故事。

睿智通公司（Aeolus Robotics）就是一個例子，研發出全球第一款真正能自主工作的機器人，這類能進行協助養老院老人照護以及週邊輔助的智慧幫手，在高齡人口眾多的日本，需求量與日俱增。

睿智通藉由RaaS（Robot As A Services）機器人租賃服務進行人機協作，降低長照業者的導入成本，一舉改變日本照護產業的服務模式，成功吸引日本高端養老院集團Orix Living及Saint Care的商務合作，同時亦獲得日本JAFCO Asia投資公司的注資。

數位醫療產業的慧康生活科技（Health2Sync）則是結合數位醫療及雲端服務的健康照護平台，除了讓糖尿病患可以更及時、系統化管理健康數據，也協助醫師及衛教師更有效率地追蹤病人生活動態和病情變化。

日本最大產物保險公司Sompo Holdings看好慧康生活科技將血糖機廠商、藥廠與保險公司串聯成生態系的商業模式，除領投B輪融資外，也積極協助其拓展日本市場。

此外，日本自2016年實施電力自由化政策，「能源管理」概念逐漸發酵，台灣的聯齊科技（NextDrive）透過互聯網科技與能源技術的整合，打造家庭能源管理系統，已獲日本金融集團SBI挹注資金，也與大型電力公司如東京電力、中部電力及北海道電力，合作布建居家能源管理系統。

由以上三個例子可以看到，深入日本社會需求與產業的台灣新創事業，運用高科技、高附加價值的技術與服務，協助日本在地企業，更有效率地解決商業上的痛點，也把日本市場當作台灣市場的延伸，這是除了傳統的美歐市場及未來的東南亞市場外的新戰場。

值得關注的是，日本投資者願意提供金融資源與台灣新創公司合作拓展未來，打造適合日本在地化的生態服務。由此觀之，日本市場儼然成為台灣新創的新樂園，這是預料之外的成果，但是我們非常樂見新機會的到來。

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