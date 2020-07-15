行銷線上／有效行銷三原則

中小企業想要成長，除了想辦法讓自己的產品特別外，也必須學靈活使用有限的行銷預算。這不是叫你一定要去投臉書廣告或者Google廣告，想讓行銷曝光更有效，有三個原則：

一、客群在哪，你就得在那邊曝光

網路廣告會愈來愈火熱，因為愈來愈少人看電視跟聽廣播，所以許多企業開始把預算往數位廣告做分配，但這不代表著這作法一定是對的。

2018年阿里巴巴曾發布一條徵才訊息，條件是要年齡超過60歲、在廣場跳舞的大媽。為什麼會這樣的徵才？因為阿里平時已經透過網路接觸到多數既有網路使用者，而當他今天想要開發這些本來都不在網路上活動的人的時候，網路廣告根本打不到他們，因此阿里選擇了使用建立「地推部隊」的方式，培養出廣場的KOL來去幫忙推廣。

又或者，當一間餐飲店開門時，如果他開在辦公地區，那麼他選擇在每個路口發傳單或去每間公司塞傳單，效果可能都比你去買網路廣告更有效果。

二、客人在乎什麼，就得讓他們知道你能解決

與客人溝通時，除了一直說自己很棒，更重要是如何讓他們覺得這個「棒」是對他們有意義的。例如不少便利商店都開始推自家的LINE@，他們會在裡面告訴消費者訂幾杯咖啡就可幫忙外送到辦公室、何時有新活動可幫忙保留商品…。上班族每天煩惱都吃一樣的東西，那麼你的餐廳能否有多元的菜色讓上班族可以挑選，也會影響到他們重複消費的意願。

三、客人都在說什麼，你就得跟他們說一樣的話

了解你的客人都在說什麼並用他們的語言跟他們說，這個問題在專業度愈強的人身上愈容易看到。

例如數位廣告的一些專有名詞平均點擊成本、ROAS、工作階段，對於產業內的人來說都是很容易理解的，但當你今天要出去找客人提案或介紹時，若對方對這些不熟，你會發現彼此的對話很難擦出火花。試著用對方能理解的方式去解說，能夠提升成交機率。

如何做好行銷是一條很漫長且沒盡頭的道路，因為環境會不斷改變、工具會不斷更新，但核心三原則不會有太大變動。