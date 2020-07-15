行銷線上／有效行銷三原則

經濟日報 / 王如沛（知名數位行銷顧問）

中小企業想要成長，除了想辦法讓自己的產品特別外，也必須學靈活使用有限的行銷預算。這不是叫你一定要去投臉書廣告或者Google廣告，想讓行銷曝光更有效，有三個原則：

一、客群在哪，你就得在那邊曝光

網路廣告會愈來愈火熱，因為愈來愈少人看電視跟聽廣播，所以許多企業開始把預算往數位廣告做分配，但這不代表著這作法一定是對的。

2018年阿里巴巴曾發布一條徵才訊息，條件是要年齡超過60歲、在廣場跳舞的大媽。為什麼會這樣的徵才？因為阿里平時已經透過網路接觸到多數既有網路使用者，而當他今天想要開發這些本來都不在網路上活動的人的時候，網路廣告根本打不到他們，因此阿里選擇了使用建立「地推部隊」的方式，培養出廣場的KOL來去幫忙推廣。

又或者，當一間餐飲店開門時，如果他開在辦公地區，那麼他選擇在每個路口發傳單或去每間公司塞傳單，效果可能都比你去買網路廣告更有效果。

二、客人在乎什麼，就得讓他們知道你能解決

與客人溝通時，除了一直說自己很棒，更重要是如何讓他們覺得這個「棒」是對他們有意義的。例如不少便利商店都開始推自家的LINE@，他們會在裡面告訴消費者訂幾杯咖啡就可幫忙外送到辦公室、何時有新活動可幫忙保留商品…。上班族每天煩惱都吃一樣的東西，那麼你的餐廳能否有多元的菜色讓上班族可以挑選，也會影響到他們重複消費的意願。

三、客人都在說什麼，你就得跟他們說一樣的話

了解你的客人都在說什麼並用他們的語言跟他們說，這個問題在專業度愈強的人身上愈容易看到。

例如數位廣告的一些專有名詞平均點擊成本、ROAS、工作階段，對於產業內的人來說都是很容易理解的，但當你今天要出去找客人提案或介紹時，若對方對這些不熟，你會發現彼此的對話很難擦出火花。試著用對方能理解的方式去解說，能夠提升成交機率。

如何做好行銷是一條很漫長且沒盡頭的道路，因為環境會不斷改變、工具會不斷更新，但核心三原則不會有太大變動。

數位廣告 阿里巴巴 徵才

延伸閱讀

屈臣氏、丁丁藥局加入Uber Eats外送平台

違規拿取外送餐點 國王長人致歉並接受另行隔離

口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料「知道時已喝光」

商業興觀點／外送平台 做大餐飲市場

相關新聞

策略經營／李昌鴻 要當資服業好市多

聚碩去年加入了佳世達的大聯盟艦隊，在「富爸爸」加持下，不僅加速轉投資的腳步，在業務拓展上也更具彈性。聚碩董事長李昌鴻表示...

董事長說故事／總帳vs.分類帳

每個事業或個人都有「總帳」與「分類帳」。何謂「總帳」與「分類帳」？指的是重視「大方向」與專注「小細節」的差別。

行銷線上／有效行銷三原則

中小企業想要成長，除了想辦法讓自己的產品特別外，也必須學靈活使用有限的行銷預算。這不是叫你一定要去投臉書廣告或者Goog...

老園丁耕讀筆記／日本變身台灣新創樂園

台灣與日本往來密切，日本科技產業含金量高，但台灣的新創公司卻少有機會落地生根。而時代更迭中，近年的日本由保守走向開放，已...

憲生說法／正確的答案

「你知道現在最困擾我的是什麼嗎？」望著四周低頭看手機的人群，一位教書的友人向我表示，「就是一碰到問題就立即上網去找答案的...

800元客庄旅遊券上路囉 今首波登記限定「老少配 」

客家委員會發行的800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，今天上午九時開始第一波登記。客委會主委楊長鎮表示，第一波共計有14萬份...

巨大單月EPS 1.48元

電動自行車防疫概念股發威，巨大6月營收75.7億元再度刷新紀錄，獲利表現也不含糊，昨（14）日因股價短線漲幅大，應主管機...

正新羅家、如興董座 申讓持股

國內輪胎龍頭正新剛爆發經營權變動，前董座羅才仁與兒子羅元隆，昨（14）日一口氣合計申讓手中的正新持股24.33萬張，轉到...

訂單回溫傳導需要時間 紡織業呈現下肥上瘦

歐美解封帶動訂單回籠，成衣大廠聚陽6月自結稅前獲利比5月暴衝1.73倍，但這未必能代表紡織業的整體現象，由於訂單熱度從下...

聚陽好旺 6月獲利跳增四成

歐美解封帶動訂單回籠，加上高毛利的隔離衣、防護衣、口罩等防疫用品出貨放量，成衣大廠聚陽昨（14）日公布6月自結稅前盈餘3...

華紙搶非塑商機 推食安用紙

永豐餘集團旗下中華紙漿搶食減塑商機，繼兩年前推出紙吸管的原紙，昨（14）日更進一步發表全系列的非塑食安用紙「益利（Eas...

桃機產業推動「搭機環島」升級版 林佳龍：樂觀其成

為了讓受到「邊境嚴管」政策影響的桃園機場相關產業可以活絡起來，交通部長林佳龍中午到桃園機場視察，林佳龍表示，行政院預計在...

熱門新聞

快登記！農遊券剩335萬張沒人領 農委會告急揭原因

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

全球投資平台eToro非台合法證券期貨業者 金管會認定違法

三倍券7月15日登場！超商規劃雙管道、四步驟領券流程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。