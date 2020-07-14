突破超市包圍挑戰 愛買部分店轉型為地方性購物中心

愛買營運長莊金龍14日表示，今年面臨超市擴張的包圍挑戰，很多客人可能經過超市，半路就被攔截，愛買更需進行差異化和優化服務，像將既有標準量販轉型為地方性購物中心、發展代客料理、甚至思考分批取貨服務等，都是突圍方法。

另外，愛買將於今年中秋節之前開出台中水湳店，將是第15家實體門市。莊金龍說，未來仍會持續開店，但因北部租金貴，所以會以中南部為主要標的。

莊金龍14日出席愛買國產有機農產品推廣記者會後表示，愛買今年上半年因販售民生必需品，大家不敢出門，卻總要買東西回家煮，今年上半年量販賣場業績成長5%，線上購物和外送成長20%。

量販店的優勢在於面積大、好停車，生鮮和柴米油鹽可一次購足，只是量販推出外送服務後，消費者不需要出門；還要面臨一家量販店旁，就有十多家超市包圍挑戰，消費者中途碰到超市，很容易就因便利性而被攔截。

莊金龍也說，目前沒有開小店的計畫，主要是台灣約有1,500至1,600家超市，已十分飽和，要併購其他超市也不容易，因地區性超市居多，家數也較少，如何讓消費者走進量販店，是今年一大挑戰。

愛買必須持續推出差異化的服務內容，留住既有客人，包括將既有標準量販轉型為地方性購物中心，有餐飲和Outlet零售，以滿足周邊人口的購物和用餐需求，量販只是購物中心其中一部分，目前已有七至八家愛買為地方性購物中心型態。

還有一項差異化服務為代客料理，莊金龍說，現在有四家店有代客料理，店中所有生鮮水產、肉品都有此服務，但因內用即食區不大，也鼓勵客人外帶。