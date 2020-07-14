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安克生醫搶攻健診市場 推兩款智慧醫材

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

美吾華懷特生技集團旗下安克生醫（4188）今（14）日表示，看準疫情過後的民眾健診需求，安克生醫自行研發兩款智慧醫材「安克甲狀偵」和「安克呼止偵」，已和醫學中心在內的數家健診中心陸續完成簽約，提早完成市場布局。

安克生醫表示，疫情期間，中央疫情指揮中心呼籲民眾，包括例行性、非急迫性的健康檢查在內，盡量減少不必要的外出與社交行為，也讓後疫情時代，出現許多「報復性出遊」、「報復性消費」等情形。

但是在後疫情時代，相當多民眾有健診的需求，為此安克生醫已提早進行布局，和健診中心展開合作，其中包括彰化基督教醫院，已將安克生醫的智慧醫材列入健診包套方案。

安克生醫副董事長李伊俐表示，此次和各醫院健診中心的合作，是以兩款自行研發上市的智慧醫材「安克甲狀偵」和「安克呼止偵」為主。

以往的甲狀腺腫瘤，多採黑白影像超音波檢查，「安克甲狀偵」將其升級為彩色智能甲狀腺超音波，並透過腫瘤自動圈選功能，輔助醫師在甲狀腺結節的良惡性判讀上，提高準確率與一致性，減少良性結節不必要的細針穿刺，並找出更多惡性結節做進一步的評估。

安克生醫另一款智能影像醫材「安克呼止偵」，可讓睡眠呼吸中止症檢測更為方便、快速，清醒狀態下，10分鐘可完成檢查，不須花上數個月排隊，非常適合非睡眠中心的場域，特別適合搭配於高階健診項目。

李伊俐強調，安克生醫的智慧醫療影像醫材，不僅提供病人更完整、精準的檢查，也讓醫師在診斷、後續追蹤方面，更為客觀與方便。

安克生醫 疫情 醫材

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