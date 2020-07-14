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超前部署疫後國際搶客競爭 觀光局強化數位行銷

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
超前部署疫後搶客競爭，觀光局指示所有駐外單位，加強數位行銷、辦理虛擬推廣活動，隨時運用不同的露出通路，讓台灣的美好持續被看見。　圖／觀光局提供
超前部署疫後搶客競爭，觀光局指示所有駐外單位，加強數位行銷、辦理虛擬推廣活動，隨時運用不同的露出通路，讓台灣的美好持續被看見。　圖／觀光局提供

全球疫情依然嚴峻，交通部觀光局評估來台旅客要恢復去（2019）年水準還需一段復原期，但疫情趨緩一旦邊境開放後，我將面臨各國爭取國際旅客的激烈競爭，為此，觀光局決定超前部屬，指示所有駐外單位，加強數位行銷、辦理虛擬推廣活動，隨時運用不同的露出通路，讓台灣的美好持續被看見，希望能讓台灣成為國際旅客疫後出境旅遊的首選目的地之一。

觀光局今（14）日舉行年度重要的「駐外辦事處行銷推廣研討會議」，會議事全球不分時區同時上線視訊，觀光局長張錫聰親自主持，會議聚焦討論疫後市場振興策略及開放邊境後即應啟動各項振興作為，以利儘速恢復來台市場規模。

張錫聰指出，台灣觀光已連續五年挑戰千萬人次，去年來台人次創歷史新高紀錄，今年面臨新冠肺炎疫情衝擊，其影響較2003年的SARS更嚴重，來台旅客恢復去年水準將需要一段復原期，但一旦邊境開放後，我將面臨各國爭取國際旅客的激烈競爭，須及早因應。

今天的視訊會議各辦事處針對疫後市場振興分別提出不同的對策，例如日本市場將包裝日NHK於台灣拍攝日劇「路」景點旅遊產品，藉以創造話題吸引日本旅客，並配合山脈主題進行異業合作，擴大宣傳效益；韓國市場將邀請知名登山家來台拍攝紀實節目，加強宣傳台灣健康旅遊主題。

歐美市場除加強與OTA的合作推廣外，將以廣播或拍攝英語宣傳素材，深度介紹台灣之美；東南亞及大陸港澳市場，則透過轄區主力旅行社與各式媒體，辦理防疫安心旅遊踩線活動，並與航空公司合作推出優質行程產品廣告合作，儘速爭取國際來台市場復甦及成長。

觀光局表示，已要求各駐外辦事處，務必配合疫情影響民眾出國旅遊的需求，加強數位行銷、辦理虛擬推廣活動、推出FIT或適合團體旅客之CP值高的個人化旅遊產品以為因應，宣傳台灣安心安全旅遊環境，隨時運用不同的露出通路，讓台灣的美好持續被看見。

觀光 疫情 視訊

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