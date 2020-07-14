大同3C黃金振興月再加碼 推消費滿千送千等優惠好康
振興三倍券即將上路。大同3C表示，政府為振興經濟推出的振興三倍券即將於7月15日正式開放使用，各家業者及消費者莫不摩拳擦掌搶攻此波消費商機，將於15日至31日推出一系列加碼優惠好康，陪你一起有感振興、放大你的三倍券優惠。
大同3C指出，即日起全台大同3C直營門市同步開跑：
放大一：免持振興券，消費立馬滿千送千、滿萬送萬，加碼無上限
活動期間，會員消費滿1,000元即贈送1,000元購物折價券、消費滿2,000元即贈送2,000元購物折價券，依此類推，買越多送越多，贈送無上限。
放大二：持紙本振興券指定商品再享獨家優惠
1.持3,000元紙本振興券購買大同經典變頻冷專(R-73DDLR/FT-73DDLR)，加碼送市價24,990元的65型聯網液晶; 買大同經典變頻冷專(R-36DDLR/FT-36DDLR)，加碼送市價14,990元的50型液晶。
2.持3,000元紙本振興券購買國際日製變頻五門冰箱(NR-E414VT-N1/W1)，除原廠好禮外，加碼再送多功能吸溼毯(SP-2003-PR);買大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R122DTG)送義大利精品炒鍋，加碼再送多功能吸溼毯(SP-2003-PR)。
3.持紙本振興券全額支付大同14吋DC電扇(TF-L14DN)，享獨家振興價2,500元，再送復古DIY小電扇(4U-DIY)。
4.持紙本振興券全額支付創見1TB外接式硬碟(TS-1TSJ25A3K)，享獨家振興價1,500元。
放大三：會員消費滿額 天天再抽會員購物金；活動期間加入會員免入會費，大同會員於全館單筆消費滿5,000元可享有乙次抽獎機會，以此類推無上限，消費越多中獎機率越高。天天抽出10名送會員購物金500元。
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