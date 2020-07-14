漢來美食旗下小金雞「漢來上海湯包」為全台首家出自五星級飯店的湯包品牌，繼台中中友百貨、台南南紡購物中心、桃園台茂購物中心外，再於高雄夢時代美食街開出第五家分店，掀一股排隊熱潮。

漢來美食副總經理吳若寧表示，有了多間分店的經驗，高雄夢時代分店在品牌設定上明確鎖定家庭及小資客層，餐食自然首推最具代表性的「招牌小籠湯包」，從桿皮、包餡到捏出18個摺子，皮薄餡豐，入口湯汁飽滿，處處展現手技真功夫；招牌小食「蝦肉生煎湯包」內餡包入鮮甜雞肉餡和蝦仁，香煎過的外皮多了一層酥脆的口感，在燈光下更顯油亮金黃酥脆，還有「原盅燉雞湯」、「冰鎮醉雞」、「蝦肉紅油抄手」及正統四川料理如「擔擔麵」、「川香口水雞」等都是不容錯過的經典招牌。

客單價設定上，夢時代漢來上海湯包仍落在均消約400-450元左右的價格帶，有單點及套餐等多樣化品項可選擇，另夢時代分店特別規劃外帶點餐區，滿足外食族及現代人講求快速、單身經濟的飲食需求。

歡慶開幕特祭出好康獻給南部鄉親，7月16日前凡單筆消費滿500元，贈招牌小籠湯包兌換券一張(限量5000張)；7月17日至7月23日開幕期間，依指定日期推出苔條蝦捲、蝦肉紅油/蔥油抄手半價及桂圓銀耳湯或燕麥芋泥珍珠露買一送一等優惠。 漢來美食新品牌「漢來湯包」搶市。 記者林政鋒／攝影