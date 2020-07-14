鎖定振興商機 寶島眼鏡推GUCCI、PRADA等最高折4千優惠

看準振興券及暑期購物商機，寶島科（5312）宣布旗下寶島眼鏡開創先例，跨界聯合阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂人文茶館、台隆手創館、吉豚屋、湯姆熊歡樂世界、杏一醫療與大樹藥局一起推出價值30,000元的「十倍振興券」，寶島眼鏡與旗下的文雄眼鏡、鏡匠眼鏡三大通路共襄盛舉。本次合作橫跨四大產業、九家品牌、千家門市，於明日起正式發行100萬份，目標創300億商機。

寶島眼鏡總經理蔡宜珊表示，此次參與「十倍振興券」的品牌中，有許多是首次嘗試如此大規模的優惠活動，為讓消費者更有感，因此破除複雜的優惠限制並簡化規則，策畫包括現折活動、滿額贈禮以及抵用券等易於理解的方案，若第一波成效良好的話不排除在未來有更多的合作模式」。

針對後疫情時代的觀察，蔡宜珊表示，目前門市的人流逐漸回攏，看好接下來的報復性熱潮商機，在推動十倍振興券外，也將在各個門市盡全力做好教育訓練等準備。

九大連鎖品牌打造的「十倍振興券」將以實體券的形式發布，以符合消費者偏好的遊戲規則讓大家使用，消費者7/15起只要持三倍振興券至寶島眼鏡品牌門市進行消費，即可獲得「十倍振興券」並可現場立即使用，各品牌兌換及優惠的相關規則可洽門市及官方公告，優惠活動至12月31日為止。

其中，「寶島眼鏡」推出配鏡整付現折500元、滿5,000元折1,000元的優惠外，還有購買GUCCI、PRADA與Tiffany & Co.等國際名牌眼鏡8折再現折1,000元，消費滿萬最高可現折4,000元的優惠。另外，海昌隱形眼鏡全商品滿額現折100元及mima女主角彩日拋買1盒送1盒的優惠。「阿瘦皮鞋」推出持政府的三倍券可享全館鞋包商品第2件300元優惠，憑此本十倍券亦可同享此超殺優惠，還可領限量門市來店禮、免費動態足壓量測贈健康襪乙雙等活動。