快訊

惡火連燒難滅！美軍兩棲突擊艦「好人理查號」恐提前退役

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

鎖定振興商機 寶島眼鏡推GUCCI、PRADA等最高折4千優惠

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
寶島眼鏡跨界聯合九品牌，推出「十倍振興券」。(照片：寶島眼鏡提供)
寶島眼鏡跨界聯合九品牌，推出「十倍振興券」。(照片：寶島眼鏡提供)

看準振興券及暑期購物商機，寶島科（5312）宣布旗下寶島眼鏡開創先例，跨界聯合阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂人文茶館、台隆手創館、吉豚屋、湯姆熊歡樂世界、杏一醫療與大樹藥局一起推出價值30,000元的「十倍振興券」，寶島眼鏡與旗下的文雄眼鏡、鏡匠眼鏡三大通路共襄盛舉。本次合作橫跨四大產業、九家品牌、千家門市，於明日起正式發行100萬份，目標創300億商機。

寶島眼鏡總經理蔡宜珊表示，此次參與「十倍振興券」的品牌中，有許多是首次嘗試如此大規模的優惠活動，為讓消費者更有感，因此破除複雜的優惠限制並簡化規則，策畫包括現折活動、滿額贈禮以及抵用券等易於理解的方案，若第一波成效良好的話不排除在未來有更多的合作模式」。

針對後疫情時代的觀察，蔡宜珊表示，目前門市的人流逐漸回攏，看好接下來的報復性熱潮商機，在推動十倍振興券外，也將在各個門市盡全力做好教育訓練等準備。

九大連鎖品牌打造的「十倍振興券」將以實體券的形式發布，以符合消費者偏好的遊戲規則讓大家使用，消費者7/15起只要持三倍振興券至寶島眼鏡品牌門市進行消費，即可獲得「十倍振興券」並可現場立即使用，各品牌兌換及優惠的相關規則可洽門市及官方公告，優惠活動至12月31日為止。

其中，「寶島眼鏡」推出配鏡整付現折500元、滿5,000元折1,000元的優惠外，還有購買GUCCI、PRADA與Tiffany & Co.等國際名牌眼鏡8折再現折1,000元，消費滿萬最高可現折4,000元的優惠。另外，海昌隱形眼鏡全商品滿額現折100元及mima女主角彩日拋買1盒送1盒的優惠。「阿瘦皮鞋」推出持政府的三倍券可享全館鞋包商品第2件300元優惠，憑此本十倍券亦可同享此超殺優惠，還可領限量門市來店禮、免費動態足壓量測贈健康襪乙雙等活動。

振興券 東陽 疫情

延伸閱讀

華信航空推機票65折起 2,800振興券國內航點任意go

三倍券明天上路！拿來買華信國內機票 最低六五折起

振興三倍券明上路 百貨、市場加碼好康優惠看這裡

蘇貞昌透露如何用振興三倍券「買隔離霜賠太太」

相關新聞

寵粉無極限！星宇小舖實體銷售16日開跑

星宇小舖有實體店舖囉！7月16日起，星宇航空客服中心將加入星宇小舖行列，提供實體門市銷售服務。同時，為響應振興三倍券，凡...

華紙非塑紙品搶進市場 有望挹注年營收至少10億

看準非塑食安用紙市場，華紙推出全紙紙杯、紙盒等商品，其中紙吸管已打入國際飲料大廠供應鏈。華紙預估，非塑紙品未來將挹注營收...

生醫新時代 開發百億生醫基金第2檔9月啟動投資

面對後疫情時代，生醫產業將再重新獲得重視，產業也剛好進入五年一次的循環。開發生醫產業當前投資一檔人民幣生醫基金、兩檔新台...

全球減塑商機蓬勃 華紙發表非塑食安用紙全產品

一次性塑膠性製品為全球帶來不少災難，華紙（1905）今正式發表「益利（Easy）系列」非塑食安用紙全產品，包括非塑紙卡、...

中華開發生醫基金 管理規模突破百億元

著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，中華開發金控旗下子公司中華開發資本積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」，並...

開發資本第2檔生醫基金超募 9月啟動投資

台灣生醫產業前景看好，中華開發金控旗下子公司中華開發資本生醫基金管理規模突破新台幣100億元，其中第2檔新台幣生醫基金更...

屈臣氏、丁丁藥局加入Uber Eats外送平台

Uber Eats 今（14）日宣布與連鎖藥妝龍頭屈臣氏及全台知名母嬰用品連鎖藥局丁丁藥局成為合作夥伴，擴大外送版圖至美...

瘋國旅！統一超取得「清境商場」經營權並重新改裝

搶攻夏日國旅商機，7-ELEVEN首發「全台玩很大」聯名限定版旅遊雜誌，ibon便利生活站攜手5大主題樂園與台中6大飯店...

三倍券開賣壓力超級大 中華郵政：會用辦喜事心情迎接

振興三倍券即將在明天於郵局正式開賣，根據中華郵政統計，截至今天上午10時止，預約成功筆數已達18萬6000筆。對此，中華...

全球水晶雪球最大供應商在新竹 迪士尼 星巴克都是客戶

新竹市長林智堅參訪全球水晶雪球最大供應商鑫林玻璃，鑫林有著專產高品質、無水泡的水晶玻璃球，不用搖晃、只要旋轉發條，雪球裡...

台達電攜手台科大 設全台首例跨界多元研發中心

台達電（2308）與台灣科技大學（台科大）今（14）日宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，三年至...

勸進黃國昌的神祕人 物流大老陳榮泉揭密

理著平頭，短小精幹，常一身運動衫、牛仔褲穿梭在全台各地集貨處的新竹物流前營運長陳榮泉，因為勸進時力前立委黃國昌出任大同公...

熱門新聞

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

三倍券7月15日登場！超商規劃雙管道、四步驟領券流程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。