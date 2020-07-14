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王品集團挺國旅舉辦員工旅遊 估6,000名同仁及眷屬參加

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

今年新冠肺炎疫情重挫全球經濟動能，台灣受衝擊最大的就是觀光餐旅產業，所幸防疫有成、提前解封，餐飲業逐漸復甦，但對旅遊業者的挑戰仍然很大。王品（2727）表示，力挺觀光業，宣布將於9~12月對內舉辦「台灣旅遊計畫」，同仁依在職年資給予1/3到全額不等的補助，並開放同仁家屬自費報名參加，估計至少超過6,000名同仁及眷屬參加。

王品董事長陳正輝表示：「敢拚、能賺、愛玩」一直是王品人的DNA，在疫情非常時期，同仁展現「敢拚」的勇氣，穩住經營成果、5月、6月更連續兩個月創下營收新高，感謝同仁堅守崗位。現在台灣本土疫情相對穩定，希望同仁在努力工作之餘，注重身心調劑，決定延續公司的企業文化，舉辦「台灣旅遊計畫」，除了鼓勵王品同仁調劑身心，也期盼拋磚引玉，為緩步解凍的旅遊業者，盡點棉薄之力，共同振興台灣經濟。

王品集團自1995年起，舉辦同仁國外旅遊，主要是希望讓同仁像「修學分」的走訪各國、增廣見聞，今年受限國際疫情、各國旅遊管制而暫停。在政府宣布本土解封後，王品邀請長期合作的「雄獅」、「可樂」、「東南」、「華郁」和等旅行業者規劃行程。

雄獅表示，餐飲與旅遊業同為疫情「海嘯第一排｣的產業，雄獅與王品在疫情中努力創新與轉型深獲肯定，如今台灣解封、國旅增溫，藉由客製化國旅體驗行程合作，共同為觀光產業打氣。為感謝王品力挺，特量身打造「宜蘭+龜山島」的行程，安排造訪台灣人一生一定要上的龜山島，欣賞美麗牛奶湖的特殊地貌。

與王品集團長達15年合作的可樂旅遊也表示，此次推出「東部洄瀾古道 五星遠雄悅來」行程，結合花東縱谷的天然景致、純樸憨厚的人文風情，再搭配網美必推的私房秘境，以及五星遠雄悅來飯店的度假盛宴，期盼讓3日的花東行程不虛此行。

東南旅遊則為王品集團量身規劃最具當地特色的金門行程，東南指出，疫情讓全球旅遊產業沉寂，卻也讓旅行社明白人們對觀光旅遊的渴望多麼強大，觀光旅遊一定會復甦。王品集團為餐飲業的指標代表，雙方攜手振興國內觀光，以共同度過疫情。

王品集團 疫情 觀光

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