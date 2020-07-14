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寵粉無極限！星宇小舖實體銷售16日開跑

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
適逢三倍券啟用，星宇航空也順勢響應振興活動，推出三倍券專屬限量好禮。圖／星宇航空提供
適逢三倍券啟用，星宇航空也順勢響應振興活動，推出三倍券專屬限量好禮。圖／星宇航空提供

星宇小舖有實體店舖囉！7月16日起，星宇航空客服中心將加入星宇小舖行列，提供實體門市銷售服務。同時，為響應振興三倍券，凡至星宇航空客服中心使用三倍券購買小舖商品，單筆消費滿1,000元，限量加贈星探者海報乙張，數量有限送完為止。還有粉絲期待已久的JX STYLE制服系列，首樣商品「JX STYLE袖套」、「JX STYLE頭巾」也將於今晚21時於小舖隆重開賣，教粉絲如何用帥氣抵禦烈日豔陽。

星宇小舖有實體店舖囉！7月16日起，星宇航空客服中心將加入星宇小舖行列，提供實體門市銷售服務。圖／星宇航空提供
星宇小舖有實體店舖囉！7月16日起，星宇航空客服中心將加入星宇小舖行列，提供實體門市銷售服務。圖／星宇航空提供

星宇航空客服中心位於台北市內湖區星宇航空台北總部1樓，中心除提供旅客各項票務諮詢服務外，16日起現場也將展售星宇小舖各項商品，包括航空迷最愛的飛機模型、飛行飄帶、悠遊卡、鑰匙圈，以及近日新上架熱銷的各式包款、JX STYLE袖套、頭巾，門市皆有實品展示，與星宇小舖同步現貨供應，歡迎民眾親臨選購。

星宇航空表示，為回應星宇航空粉絲及航空迷的支持，小舖每月皆推出多項「粉絲許願商品」，今日即將上架的JX STYLE袖套、頭巾，更是星粉熱烈討論、敲碗已久的品項，源自星宇航空地勤人員同款制服配件，搭配鉻黃色制服，在機坪上更顯帥氣亮眼，此次特別復刻推出三款顏色，採用太陽照射地面時不同時段呈現的色彩：破曉金、日落棕、午夜黑（袖套每款520、頭巾每款550），讓源自星宇的用心小物，陪伴粉絲每個日常。

適逢三倍券啟用，星宇航空也順勢響應振興活動，推出三倍券專屬限量好禮，歡迎民眾以紙本三倍券至星宇航空客服中心購買小舖商品，單筆消費滿1,000，即加贈星探者海報乙張，數量有限，送完為止。

星宇航空客服中心

地址：台北市內湖區南京東路六段382號1樓A4(入口處位於新明路上)

營業時間：週一至週五09:00 - 18:00(週六、週日及國定假日不營業)

星宇航空 三倍券 制服

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