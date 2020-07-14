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生醫新時代 開發百億生醫基金第2檔9月啟動投資

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
中華開發大健康事業群管理團隊（前排正中為開發資本生醫健康事業群總負責人暨生醫基金董事長何俊輝）。圖／開發金控提供
中華開發大健康事業群管理團隊（前排正中為開發資本生醫健康事業群總負責人暨生醫基金董事長何俊輝）。圖／開發金控提供

面對後疫情時代，生醫產業將再重新獲得重視，產業也剛好進入五年一次的循環。開發生醫產業當前投資一檔人民幣生醫基金、兩檔新台幣生醫基金，長期以來支持生醫產業相關投資，整體管理規模已突破新台幣100億元。其中，第二檔新台幣生醫基金已超募，超過原訂的30億元規模，即將在九月完成設立，開始積極展開投資布局。

中華開發金控旗下子公司中華開發資本著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」；並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。

開發資本表示，突破100億管理規模的優勢在於具備跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的能力。以中華開發超過六十年的投資經驗，可建構兩岸生醫產業投資生態體系，同時協助國內製造業「接軌國際」。

開發資本大健康事業群總負責人暨生醫創投董事長何俊輝指出，開發建構生醫產業投資鏈的利基在於：具備能夠跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的專業能力；提供「跨國、跨業」的服務、資金募集、培育人才、資訊交流平台、做好穿針引線的工作使生醫產業生生不息。

面對後疫情時代，何俊輝指出，藉此機會應將資金適當的導引到生醫產業，並且透過適當的機構和市場機制加速國際連結。中華開發希望連結國際資金，同時協助國內其他的生醫團隊進一步善用「國際基金專業募資機構」，以縮短資金募集時間並引入國際資金，完整連結國內的生醫產業發展動能和國際資金。

開發資本著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」；並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求，引進台灣及全球生醫業者的尖端生醫技術產品，共同拓展華人醫療市場；協助華人醫療產業創新整合，最終將生醫成果輸出全球市場。

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