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監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

人口聚集力帶動房市 這三都人皆投奔桃園定居

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

桃園市人口紅利帶動房市買氣，根據內政部統計處最新資料顯示，桃園市在2020年6月總人口數約有225.8萬人，短短一年半淨遷入桃園有24,130人，其中桃園市最得「雙北人與台中人」的寵愛，桃園市成為「脫北者」的首選。

台灣房屋趨勢中心經理江怡慧表示，據統計2019年至今年6月底，最愛移居桃園的縣市，第一名是新北市有2.7萬人多，其次是台北市有1.4萬人以及第三名的台中市，再據實價登錄統計2020年住宅平均單價為32.2萬元、60.5萬元以及19.5萬元，房價明顯高於桃園市的19萬元，全國房價所得比在8.58倍，桃園卻僅是7.26倍，顯見桃園房價親民度高因而受青睞。

江怡慧指出，桃園近年建設利多加持，不僅是全台唯一個有空港、高鐵、與捷運的都會區，更有國道1與國道3南來北往的便利，且桃園市是全台最大的工業科技城市，在公司登記家數增加率來看，2019年初至今增加家數約有6.2萬家，占全台增加最近三成八之多，顯見在各產業在桃園市的就業機會方面是相當充足。

從貸款負擔率來看，雙北與台中的貸款負擔率相當高均落在40%以上，台北市更高達57.11%負擔率，但桃園市僅只有29.73%的貸款負擔率，因而讓桃園市大受歡迎。

房價 國道

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