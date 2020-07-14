中華開發生醫基金 管理規模突破百億元

著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，中華開發金控旗下子公司中華開發資本積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」，並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。整體管理規模已突破新台幣100億元，當前投入資金包括一檔人民幣生醫基金、兩檔新台幣生醫基金及長期以來支持生醫產業相關投資。

中華開發資本大健康事業群總負責人暨生醫創投董事長何俊輝表示，第二檔新台幣生醫基金已超募，超過原訂的30億元規模，即將在九月完成設立，開始積極展開投資佈局。他指出中華開發建構生醫產業投資鏈的利基在於：具備能夠跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的專業能力；提供「跨國、跨業」的服務、資金募集、培育人才、資訊交流平台、做好穿針引線的工作使生醫產業生生不息。

面對後疫情時代，何俊輝認為，生醫產業將再重新獲得重視，而且產業也剛好進入五年一次的循環。藉此機會應將資金適當的導引到生醫產業，並且透過適當的機構和市場機制加速國際連結。中華開發希望連結國際資金，同時協助國內其他的生醫團隊進一步善用「國際基金專業募資機構」，以縮短資金募集時間並引入國際資金，完整連結國內的生醫產業發展動能和國際資金。

何俊輝認為，人才培育同時也是生醫產業投資鏈的重要環節。由於生醫產業的投資人才不容易培養，需要更多的跨領域人才參與。以中華開發為例，團隊人才涵蓋醫學、醫工、生物、化學、藥學、資料庫管理及應用、生命科學、會計、經濟、財務，因此能從不同面向進行整合跨領域、跨業人才的專業投資。

中華開發資本著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」；並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。中華開發積極引進台灣及全球生醫業者的尖端生醫技術產品，共同拓展華人醫療市場；協助華人醫療產業創新整合，最終將生醫成果輸出全球市場。中華開發經過多年的團隊組建、產業策略佈局深耕，並進行資源整合，扮演產業發展、接軌國際的關鍵角色。

據悉，中華開發自1997年開始，藉由自有基金投資著手生醫產業投資，1997年成立至今，規模已超過40億元台幣；2014年9月成立中華開發生醫基金，規模17.5億元；2019年12月昆山華創毅達生醫基金，規模約人民幣7.6億；今年9月將啟動投資的中華開發貳生醫基金，已超募原訂新台幣30億之規模，整體管理規模已突破新台幣100億元。