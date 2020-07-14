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中華開發生醫基金規模破100億 第二檔基金9月啟動投資

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
中華開發生醫基金管理規模突破新台幣100億元，第二檔新台幣生醫基金已超募，9月將啟動投資。圖／中華開發提供
中華開發生醫基金管理規模突破新台幣100億元，第二檔新台幣生醫基金已超募，9月將啟動投資。圖／中華開發提供

後疫情時代來臨，生醫產業將重新獲得重視，中華開發金控旗下子公司中華開發資本，著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」，並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。

當前投入資金包括一檔人民幣生醫基金、兩檔新台幣生醫基金及長期以來支持生醫產業相關投資，整體管理規模已突破新台幣100億元。其中，第二檔新台幣生醫基金已超募，超過原訂的30億元規模，即將在9月完成設立，開始積極展開投資布局。

中華開發資本表示，突破100億管理規模的優勢在於具備跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的能力。以中華開發超過60年的投資經驗，至今至少具有四大使命，從早期配合政府的「政策投資」、加上「助人興業」、「共創共榮」，再到現在全球化下的新經濟時代，最重要的就是如何建構兩岸生醫產業投資生態體系，同時協助國內製造業「接軌國際」。

中華開發資本大健康事業群總負責人暨生醫創投董事長何俊輝指出，中華開發建構生醫產業投資鏈的利基在於具備能夠跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的專業能力；提供「跨國、跨業」的服務、資金募集、培育人才、資訊交流平台、做好穿針引線的工作使生醫產業生生不息。

面對後疫情時代，何俊輝認為生醫產業將再重新獲得重視，而且產業也剛好進入五年一次的循環。藉此機會應將資金適當的導引到生醫產業，並且透過適當的機構和市場機制加速國際連結。中華開發希望連結國際資金，同時協助國內其他的生醫團隊進一步善用「國際基金專業募資機構」，以縮短資金募集時間並引入國際資金，完整連結國內的生醫產業發展動能和國際資金。

何俊輝指出，生醫產業的投資人才不容易培養，需要更多的跨領域人才參與；以中華開發為例，團隊人才涵蓋醫學、醫工、生物、化學、藥學、資料庫管理及應用、生命科學、會計、經濟、財務，因此能從不同面向進行整合跨領域、跨業人才的專業投資。

新台幣 中華開發資本 製造業

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