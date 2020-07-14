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屈臣氏、丁丁藥局加入Uber Eats外送平台

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

Uber Eats 今（14）日宣布與連鎖藥妝龍頭屈臣氏及全台知名母嬰用品連鎖藥局丁丁藥局成為合作夥伴，擴大外送版圖至美妝保養、日用品、保健品與母嬰用品等，消費者透過 Uber Eats 也能選購上千件精選的優質商品，30分鐘快速到手，滿足生活中不同使用需求與情境。

根據 Uber Eats 觀察，消費者日益仰賴電子商務解決日常和臨時的生活所需。例如下班後的臨時約會，可以緊急訂面膜、開架彩妝等用品美麗赴約；另外，衛生紙、衛生棉等家中日常必需品，突然用盡、又不方便出門的窘境的時刻，外送平台成為最佳救援。除此之外，針對像是奶粉、尿布等體積龐大、沉重的日常用品，透過外送平台也可省去消費者親自走路搬運的麻煩。

Uber Eats 台灣區總經理李佳穎表示，Uber Eats 希望能成為消費者的飲食和生活日用品的一站式消費平台，除了讓美食外送持續深入城市各角落，也逐步擴展平台上生鮮、日用品、藥妝品等每日生活所需用品的多樣性。Uber Eats 將持續優化平台購物體驗，給予消費者更完整面向的外送服務。」

屈臣氏表示，近幾年持續發展 O+O（Online + Offline），發現消費者對於網購商品快速到貨的需求，希望透過和 Uber Eats 及其相關合作夥伴之合作提供快速便利外送服務，把容易有臨時需求的美妝、保養、生活用品快速送到消費者手上。首波全台81間門市上線，在前期協助屈臣氏串接 POS 系統，在短時間將超過千件商品上架至 Uber Eats 平台。

丁丁藥局有72間門市配合上架165樣商品，包含店內熱銷的奶粉、嬰幼兒紙尿褲、幼兒副食品，以及其他保健食品、即飲營養品、醫學美容用品、濕紙巾、成人紙尿褲等。

Uber 屈臣氏 電子商務

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