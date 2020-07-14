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全球水晶雪球最大供應商在新竹 迪士尼 星巴克都是客戶

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅參訪全球水晶雪球最大供應商鑫林玻璃。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅參訪全球水晶雪球最大供應商鑫林玻璃。圖／新竹市政府提供

新竹市長林智堅參訪全球水晶雪球最大供應商鑫林玻璃，鑫林有著專產高品質、無水泡的水晶玻璃球，不用搖晃、只要旋轉發條，雪球裡就自動飄雪，搭配亮片自噴專利，在歐美極暢銷，迪士尼、環球影城、星巴克、Costco、Walmart都是長期合作客戶，在全球市佔率達5成；林智堅說，竹市10月將舉辦台灣設計展，預計攜手鑫林導入享譽全球的設計力。

鑫林玻璃在竹市起家，並看見歐、美耶誕節商機，專精於水晶玻璃球製造，以玻璃技術為基礎，將各類模型放入水晶玻璃球中，利用玻璃反射，產生出放大光學效果，再搭配柔和音樂、飄雪，讓水晶雪球更加夢幻。

鑫林所生產的水晶玻璃球於全球市佔率達5成，第二代董事長何奕勳說，「無氣泡水晶球」的高端技術是鑫林玻璃拿下全球各大廠訂單的關鍵，他們也積極研發新產品，已申請到自動下雪等超過1000多個專利，還有各種雕刻技術，可幫客戶客製化各類水晶玻璃球。

何奕勳指出，鑫林玻璃為新竹在地起家的台灣之光企業，歷經30餘年努力，從小型玻璃工坊開始，跟隨政府產業升級的政策，將企業發展成專精於玻璃、陶瓷、金屬、冷瓷等各種材質的禮品製造商，客戶遍及全球。

鑫林玻璃也不斷創新，從原來代工水晶玻璃球到目前推出「讚爾藝術」品牌；讚爾表示，盼突破水晶玻璃球華麗框架，他們請來台灣多個設計師，將最夯元素「厭世、冒險、電玩、突破自我」都融入水晶球內，將水晶玻璃球轉變成藝術品，可以呈現出各類議題，其中厭世類的樹酯雕刻在中國廣受好評。

產發處長張力可說，2020年台灣設計展在竹市舉行，讚爾公司在經濟部與台灣設計研究院的計劃輔導下，引進外部商品設計專家的協助，更加強化內部設計團隊的人力能量。

新竹市長林智堅參訪全球水晶雪球最大供應商鑫林玻璃。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅參訪全球水晶雪球最大供應商鑫林玻璃。圖／新竹市政府提供

林智堅 環球影城

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