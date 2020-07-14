台達電攜手台科大 設全台首例跨界多元研發中心

台達電（2308）與台灣科技大學（台科大）今（14）日宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，三年至少3,000萬元經費，將以綠色機房及儲能系統動態模擬為研究核心，電機系與電子系為首波合作重點，未來計畫分別投入5G、雲端、人工智慧等方面之技術研究。

「台達-台科大聯合研發中心」更將安排台達研發人員進駐中心，與台科大師生共同深入研究，向下紮根落實人才培育。中心亦結合台科大國際產學聯盟資源，獲得科技部「產學研發中心計畫」補助，實現產、官、學三方結盟，通力打造企業國際競爭優勢。

台科大校長廖慶榮表示，很樂見台科大與台達推動聯合研發中心成立，共同提升台灣電力電子產業競爭力。台達業務範疇相當多元，並以提供節能的解決方案為企業使命，台科大師生兼具研究基礎與實務經驗，期待「台達-台科大聯合研發中心」的合作，協助企業需求，解決客製化的業界難題，並透過師生和產業密切互動，強化學生實戰經驗，培養解決問題能力，畢業後不但無縫接軌，更可持續在專業領域研究並為台灣電力電子產業有所貢獻。

台達總經理暨營運長張訓海表示，台科大在電力電子領域的師資及學生專業質量均為標竿，台達電決定強化與台科大的合作，共同培植未來發展所需要的核心技術以及解決方案人才。台達電重視研發創新，近年投入研發的經費占總營收8%以上，若以過去的產學模式要因應隨時變化的技術或需求並不容易，因此，台達改用解決方案的思維和學校合作，並透過即時溝通，降低過往學界和業界對研發成果的認知落差。台科大在人工視覺影像分析技術亦有豐沛能量，將同步計畫與資工系、機械系等系所，針對人工智慧應用及智慧製造緊密合作。

參與台達產學合作計畫的台科大電子所博士班學生岳軒宇，協助台達研發應用於雲端伺服器的電源供應器。岳軒宇表示，因為用電量大，電源效能必須更好，雲端伺服器系統需要體積更小且功率更高的功率因數修正器（PFC），參與這部份的技術開發，讓他有機會和台達主管、工程師開會溝通和學習，接觸業界實務，不再只是單純做研究，與業界合作開發更需要考量成本、安全規範等，累積很重要的實務經驗。

台達全球布局，除持續於台北、桃園、台中與台南擴廠外，在泰國與印度等地也正建新廠，台科大是國內外籍研究生最多的大學，期待透過聯合研發中心的設立，培育出更多國際人才，而台達也將提供國際實習、研發獎學金與預聘方案，吸引更多學子加入台達。