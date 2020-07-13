長虹建設砸61.39億買土城近萬坪地 背後賣方是黎智英
長虹建設（5534）今（13）日公告砸下61.39億元買進新北市土城區大安段9,524.67坪土地，據悉該案賣方為香港商查德威有限公司、香港商盛至有限公司及其他自然人，其中兩家公司為「壹傳媒」集團創辦人黎智英在台的投資公司，這也是檯面上黎智英第三度將旗下土地賣給長虹建設。
據長虹建設公告，今日向黎智英旗下的香港商查德威有限公司、香港商盛至有限公司，以及其他自然人，大手筆以高達61.39億元資金買下該地，該交易案包括土地9,524.67坪、建物9,479.09坪，以土地每坪成交價63萬元、建物約1.48萬元，總計交易金額為61.39億元。
長虹建設表示，購進這塊土地之後，未來規劃將興建辦公大樓。
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