黑松沙士推70周年限量復刻罐禮盒 超商問翻

黑松（1234）為了衝刺夏季飲品商機，黑松沙士今年邁入70周年，今（13）日宣布，將於7月29日於7-ELEVEN獨家推出70周年限量復刻罐禮盒，有望掀起搶購潮。

黑松今年上半年累計營收約40.7億元，年減1.8%。旗下黑松沙士以獨特口感，長期攻占在地碳酸飲料市場第一，自1950年上市以來，已賣出10.5億瓶，今年推出「限量復刻罐禮盒」，禮盒除包含經典50年代復刻罐、一上市就秒殺的Tomica聯名沙士小車，於全台限量3萬組中，藏3台9999純金小車兌換券。

黑松13日股價收34.3元，上漲0.15元。

黑松沙士70周年限量復刻罐禮盒，內含330ml黑松沙士復刻罐3罐以及Tomica聯名小車一輛，禮盒上70周年Logo融入碳酸飲料產品特性，表達黑松沙士特有的綿密氣泡，藉由三個氣泡由小至大，象徵品牌生生不息，持續往下一個70周年邁進。

黑松沙士復刻罐以1950年上市第一瓶瓶標作為設計出發點，除了保留過去品牌顏色、品名與產品外，更融合了代表黑松的「針葉松枝」圖樣與現代美感之設計，推出復刻版沙士包裝；罐身上出現的「進馨汽水有限公司」即是黑松於50年代之公司名稱，而「台北市復興南路三九号(號)之一」則為1937年興建的黑松台北廠舊址(現為微風廣場)；金黃色的亮面字跡記載著70年的品牌故事。