快訊

由漢光操演溺水事故，看演習訓練與部隊安全間之抉擇

港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網驚「腰到底多細？」

黑松沙士推70周年限量復刻罐禮盒 超商問翻

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
黑松沙士推出「70周年限量復刻罐禮盒」7月29日上市。黑松／提供
黑松沙士推出「70周年限量復刻罐禮盒」7月29日上市。黑松／提供

黑松（1234）為了衝刺夏季飲品商機，黑松沙士今年邁入70周年，今（13）日宣布，將於7月29日於7-ELEVEN獨家推出70周年限量復刻罐禮盒，有望掀起搶購潮。

黑松今年上半年累計營收約40.7億元，年減1.8%。旗下黑松沙士以獨特口感，長期攻占在地碳酸飲料市場第一，自1950年上市以來，已賣出10.5億瓶，今年推出「限量復刻罐禮盒」，禮盒除包含經典50年代復刻罐、一上市就秒殺的Tomica聯名沙士小車，於全台限量3萬組中，藏3台9999純金小車兌換券。

黑松13日股價收34.3元，上漲0.15元。

黑松沙士70周年限量復刻罐禮盒，內含330ml黑松沙士復刻罐3罐以及Tomica聯名小車一輛，禮盒上70周年Logo融入碳酸飲料產品特性，表達黑松沙士特有的綿密氣泡，藉由三個氣泡由小至大，象徵品牌生生不息，持續往下一個70周年邁進。

黑松沙士復刻罐以1950年上市第一瓶瓶標作為設計出發點，除了保留過去品牌顏色、品名與產品外，更融合了代表黑松的「針葉松枝」圖樣與現代美感之設計，推出復刻版沙士包裝；罐身上出現的「進馨汽水有限公司」即是黑松於50年代之公司名稱，而「台北市復興南路三九号(號)之一」則為1937年興建的黑松台北廠舊址(現為微風廣場)；金黃色的亮面字跡記載著70年的品牌故事。

Tomica黑松沙士小車去年在「2019年多美小車展」一上市就秒殺，是兩大品牌首次推出的跨界聯名小車，當時即引爆收藏家搶購熱潮，本次70周年禮盒限量再推出聯名小車。

黑松沙士推出「70周年限量復刻罐禮盒」，買禮盒就有機會獲限量黃金版9999純金黑松沙士小車，全台僅三台。黑松／提供
黑松沙士推出「70周年限量復刻罐禮盒」，買禮盒就有機會獲限量黃金版9999純金黑松沙士小車，全台僅三台。黑松／提供

黑松

延伸閱讀

黑松紀念MV 傳遞正面能量

第一類接觸 ／黑松 打造保健品新動能

最好喝的台灣老牌汽水？ 網狂點「心中冠軍」：超難買

相關新聞

CP值破表！雲林、台南2樂園推互惠聯票 搶攻國旅商機

疫情趨緩，國內旅遊人潮逐漸回溫，雲林縣劍湖山世界與台南「頑皮世界」今天宣布結盟，推出「遊山頑水雙世界」優惠案，民眾買一張...

台泥和平廠燒垃圾案 環差報告初審通過

花蓮縣內沒有垃圾焚化爐，長期以來送宜蘭利澤焚燒，台泥計畫在花蓮和平廠區推動水泥窯燒垃圾，今天進行第三次環差初審。台泥董事...

高鐵載客量慘淡 信評：有望下半年看到疫情隧道盡頭

中華信評今（13）日表示，新冠肺炎疫情對台灣高鐵（twAA+/穩定/twA-1+）營運造成的影響，可望在2020年下半年期間逐漸改善，雖然在上半年對國旅造成負面衝擊，但台灣高鐵的評等緩衝空間足以支持其維持目前的評等等級。

上次因疫情流標 柯文哲今親自招商北士科地上權案

台北市重大招商案「北投士林科技園區地上權案」，去年10月首度招商，但受疫情影響，至今年3月無人投標。市長柯文哲今天親自主...

新台幣強勢 資產概念股點火

新台幣持續走升，具大量資產或進入實質開發的資產概念股成為盤面資金標的。士紙、台火今天盤中股價直攻漲停

走過下市、食安風波 大飲營運回溫、員工調薪5%

老牌飲料「蘋果西打」製造商大飲（1213）傳加薪，除了少部分高階主管外，全部員工今年度將調薪5%，並追溯至今年1月開始。

點子農場／來自1932年的湯

美食作家朋友幫1988年生的老婆過生日，開了一瓶1988年的法國紅酒，找了一家創業於1949年的餐廳聚餐。

新版生技條例 新增數位醫療領域

生技產業從過去新藥、醫材領銜，未來可望連電子業也加入競逐，生醫業正式進入百花齊放年代，業界預期，廣達、緯創、明基醫等已投...

生技題材一波波 磁吸資金潮

亞洲生技大會即將在22日登場，法人認為，每年6、7月資本市場均關注生技產業發展進度，尤其在亞洲生技大會上，許多生技公司紛...

生技月來了 國際大咖加持

亞洲生技大會（生技月）即將在7月22日登場，今年將有五大亮點，包括一、國際前十大藥廠均參與線上演講，二、疫後全球首場生技...

經濟選書／星巴克的承諾

身為企業領導人，我的角色是在這個時代為星巴克的價值賦予新生命，藉此彰顯我們過去的價值。為了做到這點，我嘗試自我學習，並鼓...

行銷最錢線／品牌的靈魂

休士頓大學社會學教授布來恩指出，「故事就是一些有靈魂的資料」，他的話說明了，為什麼故事比單純的講事實或意見的廣告，更有說...

熱門新聞

台積研發2奈米 大突破

即起開跑！中華郵政官網預約三倍券 三步驟五分鐘完成

勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

4大趨勢 行動支付進入新一波淘汰賽

「館長」陳之漢喊不領三倍券 20分鐘後急轉彎

蘋果攻雙R市場！挖角台灣高手 將掀人才赴美潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。