君悅加碼吃喝玩 抽百萬名車免費開

7月起振興、安心補助齊發，台北君悅酒店宣布，持續加碼，自2020年7月15日至9月20日止，台北君悅酒店推出「尋找勁夏幸運星」滿千抽獎活動，凡於活動期間至飯店任一餐廳消費滿1,000元，即可獲得一張幸運券參加抽獎。

君悅表示，參加抽獎者，就有機會抽中BMW X6頂級百萬名車免費開一年、超人氣自助餐凱菲屋雙人免費吃到年底、67坪總統套房4天3夜雙人奢華假期、頂級套房雙人住宿、各式美饌餐券、奢華SPA療程與各式優惠券等多達100項超值好禮。

本次「尋找勁夏幸運星」抽獎活動集結百項超值好禮，包含首獎「BMW X6 40i」免費一年試駕，身為豪華運動跑旅先鋒，全新世代BMW X6兼具跑車風格與狂野性能，以超越同級5.5秒零百加速的強悍實力，是熱血老爸首選跑車休旅。

第二獎則可免費入住「總統套房4天3夜雙人奢華假期」，盡享與好萊塢名人、知名韓團、元首國王等同級67坪奢華住房禮遇，住宿期間再享免費自助活力早餐、全日茶點、晚間雞尾酒餐食與酒品無限暢飲，以及米其林推薦寶艾西餐廳、人氣凱菲屋自助餐與彩日本料理雙人用餐乙次。

第三獎為網路人氣票選吃到飽餐廳「凱菲屋雙人2020吃到飽」，可獲得凱菲屋免費雙人吃到飽通行證，可於有效期間每日至凱菲屋用餐一次，開心吃到2020跨年!其他更多超值獎項如各式頂級套房雙人住宿、君悅美饌卡一年會籍、奢華魚子精華SPA體驗、多樣美饌餐券、BMW全系列配件組，以及價值2萬元超值大禮包等，只要消費1,000元，就可以吃好、住好、快意開雙B。

此外，活動期間同步於各餐廳推出「指定名菜挑戰」，凡於活動期間至餐廳品嘗指定主廚名菜，即加贈活動抽獎券乙張。名菜挑戰由台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽領軍，集結館內旗下8間餐飲名店，由各餐廳主廚推出期間限定必吃料理，包含凱菲屋人氣「舊金山海鮮湯」、彩日本料理鮮味滿點的「關島牡蠣海鮮炊飯」、寶艾西餐廳饕客必吃的「威靈頓牛排」、漂亮廣式海鮮餐廳精湛刀工的「鮮露麒麟蒸虎膽班」、Ziga Zaga擁有食尚靈魂的「沛羅尼啤酒慢燉豬雜螺紋通心粉」，以及Baguette禮品‧烘焙坊帶濃濃台灣味的「福爾摩沙蛋糕」等，讓饕客盡享繽紛美饌，還有機會與百萬大獎更進一步。

隨時關注台北君悅臉書粉絲專頁與官方Instagram，每週亦將不定時推出指定餐廳獎券加碼送與線上抽獎活動，凡分享貼文或完成指定任務，就可抽免費用餐機會或額外抽獎券。

上述消費適用三倍券，依單筆餐飲消費發票金額，滿1,000元即可兌換一張幸運券，滿2,000元可兌換兩張，以此類推。不同發票不可合併兌換，且需消費當日立即兌換，其中月餅禮盒、外送、餐廳外帶與線上購物之消費不適用本活動。活動獎項將於2020年9月21日於飯店公開抽出，並將協同第三方公證人為活動抽獎公證，中獎名單將公佈於官方網站及臉書粉絲專頁。欲了解詳情或訂位，請洽台北君悅酒店02 2720 1230由專人服務，或至台北君悅酒店官方網站www.grandhyatttaipei.com查詢。歡迎加入台北君悅臉書粉絲專頁Facebook.com/GrandHyattTaipei，隨時掌握最新住宿及餐飲優惠活動！