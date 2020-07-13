台泥和平廠燒垃圾案 環差報告初審通過

花蓮縣內沒有垃圾焚化爐，長期以來送宜蘭利澤焚燒，台泥計畫在花蓮和平廠區推動水泥窯燒垃圾，今天進行第三次環差初審。台泥董事長張安平出席說明，戴奧辛國家標準值為0.1，而台泥最低可達到0.007，不會有空汙。審查委員會決議環差報告修正通過，並送縣府環保局審查委員會討論。

花蓮縣內沒有垃圾焚化爐，每天有上百噸垃圾運往宜蘭利澤焚燒，不但每年要花上億元的垃圾處理費，若遇到焚化爐歲修，或颱風封路等就無法載運。因此花蓮縣政府與台泥合作，要利用水泥窯燒垃圾，今天舉辦環境影響差異分析報告專案小組第三次初審會議。

澳花部落約有20名民眾到現場抗議，居民楊純宜認為，根據宜蘭縣環保局提供風向數據，近5成的風向會由南至北吹入澳花部落，恐造成空氣汙染，反對台泥燒垃圾。

張安平親自拿出數據向居民解釋，台泥在生產上主要是最低能源使用量，產生的飛灰與戴奧辛皆遠低於國家標準，像是飛灰國家標準是10％，台泥是2.2％；戴奧辛國家標準為0.1ng/Nm3，而台泥最低可達到0.007ng/Nm3，絕不會有空汙。

張安平說，台泥DAKA生態園區自1月對外開放以來，吸引近70萬人次，提供當地居民創業的平台市集，即便經歷疫情困境，台泥與村民們仍創造5千萬元業績，所有DAKA收入與導覽體驗費用都投入當地和平國小教育基金，目前已超過100萬元。

花蓮縣政府環保局強調，縣府考慮很多面向，希望將32萬鄉親產生的垃圾，在有監督的機制下妥善處理。和平部落主席江建成表示，現在台泥要做的是沒有煙囪的設備，請村民放心。