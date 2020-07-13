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台灣醣聯抗癌新藥GNX-102 申請一期臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣醣聯（4168）今（13）日宣布，用於肺癌、乳癌、胰臟癌在內等13種實體固態腫瘤的抗癌新藥GNX-102，正向台灣食品藥物管理署（TFDA）遞件，申請一期臨床試驗。

醣聯表示，由於新冠肺炎疫情詭譎多變，目前台灣仍是全球相對安全的國家，因此，日前便規畫於台灣同步送件，希望加速臨床試驗的速度。

醣聯指出，據衛生福利部所公布的「2019年國人十大死因排行榜」統計，癌症連續38年蟬聯國人十大死因第一名，2019年癌症死亡人數為5萬232人，占所有死亡人數28.6%，其中肺癌佔所有癌症死亡率最高。

此外，癌症也多集中於55歲以上族群，約占八成五。「美國癌症學會」在《2018年全球癌症統計數據》報告中也提到，2018年全球約新增1810萬人罹癌，960萬人因癌症而死亡。肺癌約佔所有罹癌病患的11.6％，全球最高；也是癌症死亡的主要原因，占癌症總死亡人數的18.4％。因此，如何有效控制癌症惡化，並且進一步治癒，便成為全球各大生技公司專研的顯學。

醣聯表示，目前治療癌症上主要有：手術、化療、放射線治療、標靶治療、免疫療法等五大治療方式，其中化療所帶來的副作用，例如噁心、嘔吐、口腔及喉嚨潰瘍等，多半會造成患者的極度不適。

醣聯解釋，研究顯示，細胞上異常的醣基化(glycosylation)與癌症的發生有密切關係，相較於化療對於正常細胞不分敵我的攻擊性，常導致嚴重的副作用。由於單株抗體由於具備專一性，可以集中攻擊癌細胞而不致於傷害正常細胞，大幅降低藥物的副作用，顯著改善癌症病人的生活品質，因此成為極具潛力的標靶治療工具。

GNX-102是醣聯自行開發的人源化單株抗體，藉由辨識癌細胞的特殊醣類結構，成為一具有癌症治療潛力的全新（first-in-class）蛋白質標靶藥物。GNX-102能夠辨識多種癌症組織，包括國人好發的肺癌、乳癌、胰臟癌、大腸癌、胃癌等13種實體固態腫瘤。

動物毒理試驗的結果顯示，即便是曝露在高劑量的GNX-102下，實驗動物如食蟹猴與大鼠並未產生明顯藥物引起的不良反應，驗證了GNX-102的高度安全性。由於GNX-102能用於13種癌症中，收案相對較容易，因此，待美國疫情趨穩以及台灣通過TFDA的核准後，可望以最短的時間順利完成收案。

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