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台泥DAKA收入做公益 今年累計超過百萬

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

台泥在花蓮和平廠推動「開放生態循環工廠」，DAKA園區今年初開放以來，舉辦多場生態導覽體驗活動，吸引人潮前來。台泥董事長張安平今（13）日表示，包括導覽等園區所有收入均投入當地和平國小教育基金，至今已經超過100萬。

台泥正在爭取花蓮代燒垃圾BOO案，今舉行專家審查會議，張安平會中指出，DAKA園區開放以來，共計吸引近70萬人次到訪；雖然今年有新冠肺炎疫情，但在台泥與村民努力下，提供給當地居民創業的DAKA市集仍創造超過八百萬的業績。

面對各界對於水泥廠代燒垃圾的不同聲音，張安平強調，每個人一出生都在產生廢棄物，無法回收的廢棄物如果掩埋，會造成更大的水汙染問題，廢棄物問題不只是台灣，也是世界最重要、需要被解決的問題。

台泥16日將成為第一個向SBTi主動承諾減碳目標的企業，符合聯合國永續指標的「氣候行動」。張安平也細數集團各子公司近年在減碳方面的投入，像是台泥在歐洲與中亞使用替代燃料達到20％到50%，目前已經達到250萬噸碳排存累積量；並在非洲生產低碳產品。

「我們在生產上主要是最低能源使用量，產生的飛灰與戴奧辛都是最低，遠低於國家標準，像是飛灰國家標準是10、台泥是2.2，」張安平說。

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