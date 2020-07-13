快訊

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

LINE Pay Money振興券聰明買 全台店家加碼最高20%

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
一卡通公司為吸引民眾快速達成消費滿3,000元的振興條件，領取政府2,000元回饋金及搶早鳥加碼禮，陸續於全台商圈及合作店家推出LINE Pay Money加碼活動，最高消費回饋可達20%。　圖／一卡通公司提供
一卡通公司為吸引民眾快速達成消費滿3,000元的振興條件，領取政府2,000元回饋金及搶早鳥加碼禮，陸續於全台商圈及合作店家推出LINE Pay Money加碼活動，最高消費回饋可達20%。　圖／一卡通公司提供

7月15日起即將迎來振興三倍券消費潮，各支付業者、縣市政府及商家也相繼端出振興三倍券消費加碼優惠，一卡通公司為吸引民眾快速達成消費滿3,000元的振興條件，領取政府2,000元回饋金及搶早鳥加碼禮，陸續於全台商圈及合作店家推出LINE Pay Money加碼活動，最高消費回饋可達20%，加上前1萬名的早鳥禮享最高600元價值回饋，讓民眾的回饋無「現」放大，聰明買快速解振興三倍券任務領取回饋金。

針對防疫後國旅大爆發，為了讓民眾走到哪、買到哪、賺到哪，輕鬆享有更多疊加優惠，LINE Pay及一卡通公司陸續於全台多處商圈推出LINE Pay Money消費優惠。配合台南市政府振興方案，2020年7月15日至9月30日活動期間，於台南商圈指定店家使用LINE Pay Money消費，含連結聯邦銀行加碼，可享全國獨家最高20%回饋。另配合台中購物節及台東、花蓮、屏東、台北/新北(8月推出)等商圈指定店家也享有筆筆消費LINE POINTS 6%點數回饋。

繼麥當勞、漢堡王陸續上線後，甫上線的摩斯漢堡同步推出使用LINE Pay Money消費滿200元享LINE POINTS 10%點數回饋；另百貨業龍頭新光三越即將於7月15日啟用LINE Pay Money支付服務，歡慶新光三越上線，7月15日至8月14日活動期間於新光三越使用LINE Pay Money消費，單筆滿3,000元即享LINE POINTS 200點回饋，將政府振興三倍券綁定於LINE Pay Money的用戶，還有機會獲得早鳥禮400點回饋，再加上政府所提供的2,000元回饋金，最高可獲得價值2,600元的回饋，等於只需花費400元，即可購入價值3,000元的商品。

此外，振興券綁定LINE Pay Money的用戶，於2020月8月31日前在7-ELEVEN使用LINE Pay Money單筆消費滿3,000元，加碼享LINE POINTS 400點回饋。另全家便利商店於2020年7月28前也有使用LINE Pay Money筆筆享LINE POINTS 10%點數回饋活動，搭配通路推出的優惠組合商品幫助民眾快速解振興三倍券任務，領取政府2,000元回饋金及搶LINE Pay Money早鳥禮，平常偏好超商咖啡寄杯的小資族可別錯過這檔首選優惠。其他通路如屈臣氏、環球購物中心也有滿額8%回饋，後續振興活動期間也會持續增加活動場域推出優惠活動。。

一卡通公司表示，綁定振興三倍券於LINE Pay Money，自2020年7月15日至12月31日期間，前10,000名累積消費滿3,000元之早鳥用戶可獲得LINE POINTS點數400點回饋，第10,001～第80,000名可獲得LINE POINTS點數200點，而第80,001名後的用戶也都能獲得LINE POINTS點數100點，用戶只需將振興三倍券綁定於LINE Pay Money，慢慢累積消費達標也都能獲得至少100點的加碼回饋。

若LINE Pay Money連結指定儲值銀行可再享最高200元回饋，除原公告的聯邦、永豐、郵局、高銀、彰銀、兆豐等，再新增台北富邦銀行。用戶如於9月底前累積消費達5,000元，還可再參加LINE POINTS 5,000點的抽獎活動。集合振興三倍券綁定回饋及疊加各縣市商圈和商家回饋，振興券綁定LINE Pay Money，讓三倍券不只三倍。

除綁定振興三倍券於LINE Pay Money享眾多消費回饋外，一卡通也配合高雄捷運公司推出的「90天高捷無限搭乘」超低價3,000元季票，2020年7月15日至2020月10月2日活動期間，購買「90 天高捷無限搭乘」定期票方案，且持綁定振興三倍券之本人名下任一張一卡通記名卡設定，並消費滿3,000元達成振興三倍券回饋資格，即可額外獲得一卡通儲值金 222 元，加上政府的2,000元回饋金，等於只要花778元即可90天無限次搭乘高雄捷運，還有機會抽中一卡通儲值金666元，是高捷通勤族的振興券解任務首選。振興三倍券登錄及更多優惠活動詳情請參閱一卡通振興三倍券登錄平台、LINE Pay Money及一卡通回饋活動網頁。

LINE LINE Pay 一卡通

延伸閱讀

金門振興三倍券加碼 民眾花3千可領7千

好利HIGH！LINE Pay Money嗶進新光三越、最高賺2,600

搶搭三倍券商機 農糧署攜手量販促銷有機農產

台南市消費滿200元 就有機會抽中房子最大獎

相關新聞

走過下市、食安風波 大飲營運回溫、員工調薪5%

老牌飲料「蘋果西打」製造商大飲（1213）傳加薪，除了少部分高階主管外，全部員工今年度將調薪5%，並追溯至今年1月開始。

高鐵載客量慘淡 信評：有望下半年看到疫情隧道盡頭

中華信評今（13）日表示，新冠肺炎疫情對台灣高鐵（twAA+/穩定/twA-1+）營運造成的影響，可望在2020年下半年期間逐漸改善，雖然在上半年對國旅造成負面衝擊，但台灣高鐵的評等緩衝空間足以支持其維持目前的評等等級。

上次因疫情流標 柯文哲今親自招商北士科地上權案

台北市重大招商案「北投士林科技園區地上權案」，去年10月首度招商，但受疫情影響，至今年3月無人投標。市長柯文哲今天親自主...

新台幣強勢 資產概念股點火

新台幣持續走升，具大量資產或進入實質開發的資產概念股成為盤面資金標的。士紙、台火今天盤中股價直攻漲停

點子農場／來自1932年的湯

美食作家朋友幫1988年生的老婆過生日，開了一瓶1988年的法國紅酒，找了一家創業於1949年的餐廳聚餐。

新版生技條例 新增數位醫療領域

生技產業從過去新藥、醫材領銜，未來可望連電子業也加入競逐，生醫業正式進入百花齊放年代，業界預期，廣達、緯創、明基醫等已投...

生技題材一波波 磁吸資金潮

亞洲生技大會即將在22日登場，法人認為，每年6、7月資本市場均關注生技產業發展進度，尤其在亞洲生技大會上，許多生技公司紛...

生技月來了 國際大咖加持

亞洲生技大會（生技月）即將在7月22日登場，今年將有五大亮點，包括一、國際前十大藥廠均參與線上演講，二、疫後全球首場生技...

經濟選書／星巴克的承諾

身為企業領導人，我的角色是在這個時代為星巴克的價值賦予新生命，藉此彰顯我們過去的價值。為了做到這點，我嘗試自我學習，並鼓...

行銷最錢線／品牌的靈魂

休士頓大學社會學教授布來恩指出，「故事就是一些有靈魂的資料」，他的話說明了，為什麼故事比單純的講事實或意見的廣告，更有說...

策略經營 ／台北101總經理張振亞 發揚101公共價值

「台北101是代表台灣國際形象的地標，因此我們更要透過台北101把公共價值帶出來。」台北101總經理張振亞日前接受本報專...

疫情掀宅經濟 金嗓伴唱機熱銷

金嗓電腦科技公司專營歌唱伴唱機，今年因疫情宅經濟受惠，最新推出的6合1行動式伴唱機熱銷5千台，業者自豪新機是全台唯一的創...

熱門新聞

領三倍券紙本估前3天人潮高峰 四大超商限時段

中華郵政：明起開放三倍券網路及電話預約購券服務

即起開跑！中華郵政官網預約三倍券 三步驟五分鐘完成

台積研發2奈米 大突破

三倍券7月15日正式上路 聰明消費訣竅一次看

「館長」陳之漢喊不領三倍券 20分鐘後急轉彎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。