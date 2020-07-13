高鐵載客量慘淡 信評：有望下半年看到疫情隧道盡頭

中華信評今（13）日表示，新冠肺炎疫情對台灣高鐵（twAA+/穩定/twA-1+）營運造成的影響，可望在2020年下半年期間逐漸改善，雖然在上半年對國旅造成負面衝擊，但台灣高鐵的評等緩衝空間足以支持其維持目前的評等等級。

除此，因為台灣疫情目前已經得到相當的控制，所以在政府放寬原本對交通運輸服務實施的各項防疫限制措施下，台灣高鐵的運輸服務需求已經出現反轉回升的趨勢。

台灣高鐵今年前五月旅客載客量大幅減少，但自5月起已出現反轉跡象。雖然2020年6月的單月載客量仍較上年同期減少21%，但與4月時單月載客量較上年同期減少48%相比已有所改善。在台灣政府可以持續有效控制疫情的前提下，中華信評預期，台灣高鐵的客運量有機會在2020年底或2021年初完全恢復至原先水準。

就國內旅遊持續增長帶動的經濟振興作用來看，中華信評預期，台灣高鐵的高速鐵路服務載客量將可在未來幾個月中明顯增加。中華信評目前對台灣高鐵的預估為，2020年的營收將減少15%至20%，但2021年則會反轉成長16.5%至18.5%間。

同時，中華信評也預期，由於台灣高鐵本身業務結構的固定成本偏高，因此今年度營收的衰退，將會導致該公司EBITDA利潤率下降5至7個百分點。受此影響，該公司2020年的FFO對借款比可能會從2019年時的11.5%下降至7%至9%間，但應仍可維持在會觸動中華信評採取評等行動的6%門檻水準之上。中華信評預期，台灣高鐵的前述FFO對借款比將可在2021年時回升至11%至13%間。