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為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

卓越與人仁資優攜手簽訂合作備忘錄 將導入陳立小學堂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

卓越（2496）旗下陳立小學堂業務布局再下一城，繼陳立小學堂七期旗艦校開幕招生，陸續於6月、7月與長頸鹿美語豐原分校的「人仁資優文化事業」、長頸鹿美語太平新光分校、台中私立圓明傳幼兒園簽訂合作備忘錄，計畫將導入陳立小學堂系列課程。

卓越表示，近兩年在教育事業布局採取更為積極策略發展，除穩固高中領域營運基礎，也積極拓展國中、國小領域營收規模持續放大，看好聚焦幼兒、小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」業務對於集團整體營運貢獻逐步提升。

卓越今年以來積極推動多元化業務合作機會，包括橫向布局小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」，以及攜手高中生物教學領域第一的姜孟希生物團隊合資成立「禮仁教育」、新竹專業國中全科的「陳立致億」等。

卓越日前公告6月合併營收6,249萬元，年減11.4%，主要由於今年光纖事業訂單出貨遞延影響。第二季合併營收為2.11億元，較第一季成長5.48％，較去年同期衰退1.3%。公司表示，今年光纖事業近年受中美貿易戰、新冠肺炎疫情，影響上半年光纖訂單銷售較去年同期雙位數衰退，觀察今年上半年合併營收僅較去年同期微幅減少4.11％，顯示教育事業良好營運中和效果。

營收 光纖

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