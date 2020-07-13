走過下市、食安風波 大飲營運回溫、員工調薪5%

老牌飲料「蘋果西打」製造商大飲（1213）傳加薪，除了少部分高階主管外，全部員工今年度將調薪5%，並追溯至今年1月開始。

大飲去年爆發下市危機，以及欠薪、食安風波，大飲主管坦言，去年公司營運辛苦，曾因帳戶凍結一度發不出薪資，也停止發放中秋、年終等獎金，大批員工出走。如今隨著營運狀況回穩，公司開始有餘裕，決定調薪，5%也是過去罕見的調薪幅度。

大飲6月單月營運恢復正成長，為3,500萬元，年增34.47％，中止長達一年多的負成長。大飲表示，營運走出去年谷底，隨著庫存控制及價格正常化的調整，商品周轉更快，促銷力度也回歸常態。

展望未來，大飲指出，去年因食安問題停產的「蘋果西打」2公升寶特瓶裝產品，已經重新恢復生產，時序進入中元節銷售旺季，有望帶動營收新一波成長，看法審慎樂觀。