快訊

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院：換座椅、搭遮陽棚..

勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走過下市、食安風波 大飲營運回溫、員工調薪5%

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
大飲董事長王鎮民。記者何秀玲／攝影
大飲董事長王鎮民。記者何秀玲／攝影

老牌飲料「蘋果西打」製造商大飲（1213）傳加薪，除了少部分高階主管外，全部員工今年度將調薪5%，並追溯至今年1月開始。

大飲去年爆發下市危機，以及欠薪、食安風波，大飲主管坦言，去年公司營運辛苦，曾因帳戶凍結一度發不出薪資，也停止發放中秋、年終等獎金，大批員工出走。如今隨著營運狀況回穩，公司開始有餘裕，決定調薪，5%也是過去罕見的調薪幅度。

大飲6月單月營運恢復正成長，為3,500萬元，年增34.47％，中止長達一年多的負成長。大飲表示，營運走出去年谷底，隨著庫存控制及價格正常化的調整，商品周轉更快，促銷力度也回歸常態。

展望未來，大飲指出，去年因食安問題停產的「蘋果西打」2公升寶特瓶裝產品，已經重新恢復生產，時序進入中元節銷售旺季，有望帶動營收新一波成長，看法審慎樂觀。

蘋果西打 食安

延伸閱讀

哇！大蒲仔比兒童頭大 嘉義縣食農食育食安教育博覽會

炎夏可望刺激空調銷售 家電三雄大漲

中央挹注社工加薪係金ㄟ 慈愛教養院幫員工平均調薪8%

幸福企業！台塑基層逆勢加薪 再加碼3300元慰勉金

相關新聞

走過下市、食安風波 大飲營運回溫、員工調薪5%

老牌飲料「蘋果西打」製造商大飲（1213）傳加薪，除了少部分高階主管外，全部員工今年度將調薪5%，並追溯至今年1月開始。

新台幣強勢 資產概念股點火

新台幣持續走升，具大量資產或進入實質開發的資產概念股成為盤面資金標的。士紙、台火今天盤中股價直攻漲停

點子農場／來自1932年的湯

美食作家朋友幫1988年生的老婆過生日，開了一瓶1988年的法國紅酒，找了一家創業於1949年的餐廳聚餐。

新版生技條例 新增數位醫療領域

生技產業從過去新藥、醫材領銜，未來可望連電子業也加入競逐，生醫業正式進入百花齊放年代，業界預期，廣達、緯創、明基醫等已投...

生技題材一波波 磁吸資金潮

亞洲生技大會即將在22日登場，法人認為，每年6、7月資本市場均關注生技產業發展進度，尤其在亞洲生技大會上，許多生技公司紛...

生技月來了 國際大咖加持

亞洲生技大會（生技月）即將在7月22日登場，今年將有五大亮點，包括一、國際前十大藥廠均參與線上演講，二、疫後全球首場生技...

經濟選書／星巴克的承諾

身為企業領導人，我的角色是在這個時代為星巴克的價值賦予新生命，藉此彰顯我們過去的價值。為了做到這點，我嘗試自我學習，並鼓...

行銷最錢線／品牌的靈魂

休士頓大學社會學教授布來恩指出，「故事就是一些有靈魂的資料」，他的話說明了，為什麼故事比單純的講事實或意見的廣告，更有說...

策略經營 ／台北101總經理張振亞 發揚101公共價值

「台北101是代表台灣國際形象的地標，因此我們更要透過台北101把公共價值帶出來。」台北101總經理張振亞日前接受本報專...

疫情掀宅經濟 金嗓伴唱機熱銷

金嗓電腦科技公司專營歌唱伴唱機，今年因疫情宅經濟受惠，最新推出的6合1行動式伴唱機熱銷5千台，業者自豪新機是全台唯一的創...

台中推動電競酷產業 教育界：別讓電競重蹈餐飲覆轍

台中政府看準電競運產業正夯，推動「酷產業」結合學校與產業推廣。七月有「六都電競爭霸戰」7月13日在高雄開戰，賽事包括「英雄聯盟」及手遊「傳說對決」其中「英雄聯盟」台中場線上預賽7月27日開賽「傳說對決」於7月28日登場，台中市長盧秀燕拍攝活動宣傳影片，體驗電競魅力，為選手加油打氣。

2020全球最佳國際線航空公司 長榮航空榮獲第四名

長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，評選為2020全球最佳國際線航空公司(The World’s Best International Airlines)第四名，較去年進步一個名次，彰顯出長榮航空穩定的服務品質已深受全球旅客的認同。

熱門新聞

領三倍券紙本估前3天人潮高峰 四大超商限時段

中華郵政：明起開放三倍券網路及電話預約購券服務

即起開跑！中華郵政官網預約三倍券 三步驟五分鐘完成

台積研發2奈米 大突破

三倍券7月15日正式上路 聰明消費訣竅一次看

逾8成選紙本三倍券仍有人綁定信用卡 網友曝這原因力挺數位券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。