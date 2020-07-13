點子農場／來自1932年的湯

美食作家朋友幫1988年生的老婆過生日，開了一瓶1988年的法國紅酒，找了一家創業於1949年的餐廳聚餐。

「其實我們餐廳該是1932年就在杭州創辦。」餐廳總經理提醒大家，也說了些故事。

1932年，距離七七事變抗日戰爭爆發還有五年，但是中國大陸的情勢已經開始緊張，日軍陸續採取各項軍事行動。蔣介石領導的國民政府軍也積極準備因應，並且在杭州成立軍事訓練基地。當時的伙房裡就培養出這家餐廳最早的團隊。後來，餐廳人馬隨著戰火流離到台灣，1949年轉為民營一路發展到今天。

這些故事讓我感動也很好奇，一家創辦於1932年的餐廳，該算是某種意義上的文化國寶了，但是有什麼證據能證明？

「最好的證明，就是我們廚房裡那兩鍋湯！」總經理說，這兩鍋湯從1932年到今天沒有一天斷過火。每天廚師用多少，就會依原始配方補回多少，就這樣一直被保護到今天。

聽他這麼一說，我腦海裡出現一些畫面。隨時代的烽火，這鍋湯從杭州到了重慶，跟著軍隊旅行過大半個中國，後來又來到台灣。

店裡的人事早已物換星移來到第三代團隊，那鍋湯卻延續著1932年的滋味。將軍上戰場靠槍，大廚展身手靠湯，這鍋湯，該就是這家名店的靈魂。

幾天後，我和朋友又再造訪這家餐廳，想認真好好品嚐那湯頭，除了請總經理帶我去看那兩鍋湯，也介紹幾道能展現1932年好湯的特色菜。

「怎麼說呢？高湯其實每一道菜多多少少都有。」他看來有點為難，那種表情好像每一道都是他的最愛，不知該點那道。他說，近百歲的餐廳光麵食就有70多種，菜單上的菜更超過300道。

不過他還是介紹了幾道這家餐廳的「必修課」，也詳細說了每道菜背後的故事。

眼前這幾道菜，組合起來就是兩岸一段共同的歷史。

「鍋巴蝦仁」被乾隆皇帝讚嘆為天下第一菜，在對日抗戰時又被稱為「轟炸東京」；「文思豆腐羹」有300年歷史，也是乾隆的愛菜之一；「花素蒸餃」的蒸籠下鋪滿來自台灣高山的松針，也是源自揚州的百年老菜的原典作法…。

我一聽，更興奮了，馬上有個點子。說想找幾位好朋友來開個包廂點些招牌菜，請他來跟大家好好說這家餐廳和這些菜的故事。他馬上一口答應，讓我有點受寵若驚，這家餐廳像是中華美食的故宮博物院。請總經理來和大家吃飯說故事，這排場有如請館長介紹國寶。

離開餐廳之後，我和朋友一直討論那鍋湯，總覺得該為這國寶做些事。

比如讓它好好被保存下來，最好讓它被發揚光大。從消極面想，如果這鍋湯能開放授權，可以有更多資源來保護它。

從積極面來看，除了是好生意，也能為這個老品牌創造更多影響力和更好的發展。

位於奧地利薩爾茲堡的聖彼得餐廳St. Peter Stiftskeller Restaurant開業超過1,200年，被譽為全球歷史最悠久的餐廳。連莫札特、拿破崙都曾是座上賓，千年來一直吸引世界各地的遊人造訪，也是代表奧地利人文高度的文化珍珠。創造了可觀的經濟收入，也讓薩爾茲堡傳奇多了濃墨重彩的一筆。

保護一鍋來自1932年的湯，讓老店的百年生命再發光，這些價值顯然都不是再多的經濟成就能換得到。時間就是金錢，金錢卻買不回時間，除了這家餐廳，台灣該有太多味覺的記憶需要被珍惜和流傳。