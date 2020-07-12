北車大廳「微笑地貼」 將推出符合多元需求的空間規劃

台北車站大廳因是否禁坐引發爭論，台鐵11日晚間以微笑地貼改造大廳。交通部長林佳龍今（12）日表示「微笑，就是最好的答案」，並指出多種語言的微笑地貼只是開始，接下來，他會繼續敦促台鐵在「多元、友善、包容」的原則下，推出符合多元需求的空間規劃。

台鐵表示，趁11日晚間列車收班後，台鐵以微笑地貼改造大廳，並在「公共空間、公共使用、公民參與」原則下，規劃未來車站也將增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用。

林佳龍在臉書表示，為了防疫戴上口罩的乘客、行色匆匆的旅人，北車大廳好久沒看見大家的笑容。他說，「公共空間、公共使用、公民參與」這是我們對大廳的具體態度，為此，台鐵邀請公民團體舉辦四場次的座談。

林佳龍說，在座談會中每個人都暢所欲言，說出自己對大廳的想像，於是台鐵把方變成圓，在黑白方格中，裝填來自世界的微笑，而多種語言的微笑地貼只是開始。

林佳龍預告，接下來他會繼續敦促台鐵，在「多元、友善、包容」的原則下，推出符合多元需求的空間規劃，包括增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用以善盡社會責任。