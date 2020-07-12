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2020全球最佳國際線航空公司 長榮航空榮獲第四名

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，評選為2020全球最佳國際線航空公司(The World’s Best International Airlines)第四名。　圖／長榮航空提供
長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，評選為2020全球最佳國際線航空公司(The World’s Best International Airlines)第四名。　圖／長榮航空提供

長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，評選為2020全球最佳國際線航空公司(The World’s Best International Airlines)第四名，較去年進步一個名次，彰顯出長榮航空穩定的服務品質已深受全球旅客的認同。

Travel+Leisure指出，許多參加票選的旅客都讚許長榮航空的服務品質、機上餐點及豪華經濟艙。商務艙的服務更是可圈可點，有位旅客特別提到：「搭乘長榮航空商務艙從芝加哥到台北是他最好的飛航體驗；機上牛排的口感就像現煎的一樣，正餐時間之外還有多樣的熱食選擇；全平躺的座椅提供足夠的空間，可以自由伸展，加上豪華舒適的羽絨被，讓他一夜好眠。」

長榮航空總經理孫嘉明表示，感謝全球旅客的支持與愛護，不斷超越自我，帶給旅客最貼心、細緻的服務與美好旅程回憶，是我們一直努力的目標；今年全球航空業受到新冠肺炎疫情影響，面臨前所未有的重大衝擊，但是長榮航空仍在困境中維持骨幹航線的基本運能，機上的各項服務雖因應防疫政策必須簡化，但仍會注重每個細節，在防疫與旅客期待中取得平衡點，同時也格外重視機艙消毒作業，確保旅客搭機能安心無虞。

Travel+Leisure為發行全球的知名專業旅遊雜誌，連續25年舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

這次調查的進行時間為2019年11月4日至2020年3月2日，於「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。長榮航空今年與新加坡航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空、紐西蘭航空、日本航空、國泰航空…等航空公司入選全球前十大的行列。能從全球數百家航空公司中脫穎而出，不只憑藉著舒適的座椅、合理的票價及精心準備的機上餐點，更要能於各航班上提供每位乘客最貼心且穩定的服務品質。

長榮航空每年無論是在飛航安全、服務用品、機上用酒、客艙設備等各領域，都能獲得國際各大評鑑機構的讚賞，除了自2016年以來持續獲得5星級航空公司的肯定，今年到目前為止已榮獲AirlineRatings.com全球20大最佳航空公司第八名、最安全航空公司第三名，TripAdvisor全球十大最佳航空公司第三名，JACDEC Airline Safety Ranking最安全航空公司第九名等多項國際級榮譽。

Travel+Leisure指出，許多參加票選的旅客都讚許長榮航空的服務品質、機上餐點及豪華經濟艙。　圖／長榮航空提供
Travel+Leisure指出，許多參加票選的旅客都讚許長榮航空的服務品質、機上餐點及豪華經濟艙。　圖／長榮航空提供

長榮航空 航空業

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